Justin Theroux e Nicole Brydon Bloom annunciano la gravidanza e si preparano a diventare genitori.

Una notizia che ha colto di sorpresa molti fan è l’imminente paternità di Justin Theroux. L’attore, noto per il suo stile audace e il suo amore per le moto, è in attesa del suo primo bambino insieme alla compagna Nicole Brydon Bloom. Ma chi è Nicole e come è iniziata la loro storia d’amore?

Un matrimonio sorprendente

Justin e Nicole si sono uniti in matrimonio il 16 in una cerimonia intima in Messico.

La coppia ha deciso di condividere la notizia in modo discreto, ma i dettagli del loro grande giorno sono stati rivelati attraverso Vogue, che ha pubblicato foto e retroscena dell’evento. La scelta del Messico, in concomitanza con il Festival del Cinema di Venezia del 2025, ha reso il tutto ancora più affascinante, con Nicole che ha mostrato il suo scintillante anello di fidanzamento durante l’evento.

La preferenza per la privacy

Theroux ha sempre mantenuto un profilo basso riguardo alla sua vita privata. In un’intervista con Esquire nel 2025, ha dichiarato: “Preferisco che le mie relazioni rimangano all’interno delle quattro pareti della stanza in cui ci troviamo.” Questo desiderio di riservatezza è emerso anche in altre occasioni, ma Nicole ha condiviso alcuni dettagli del loro fidanzamento durante un’apparizione al The Jimmy Kimmel Show, raccontando quanto fosse romantico il momento della proposta.

Un incontro fortunato

La loro storia d’amore è iniziata grazie a un’amica in comune, Louisa Jacobson, figlia di Meryl Streep, che ha presentato Justin e Nicole a una festa esclusiva a New York. Justin ha descritto il primo incontro dicendo che un amico gli ha detto: “Quella è quella giusta.” Da quel momento, la loro connessione è cresciuta, portandoli a un legame profondo e significativo.

Le radici di Nicole

Nicole è figlia del noto giornalista di NBC News, David Bloom, scomparso prematuramente a causa di una trombosi venosa profonda mentre si trovava in Iraq.

La madre di Nicole, Melanie, ha condiviso con Today il dolore di aver perso un marito in circostanze così inaspettate. Nicole ha deciso di seguire le orme del padre, inizialmente iscrivendosi a Elon University per studiare giornalismo, ma poi ha cambiato direzione, conseguendo una laurea in recitazione.

La carriera di Nicole

Oltre ad essere la moglie di Justin Theroux, Nicole ha anche una carriera in crescita nel mondo della recitazione. Ha fatto apparizioni in serie televisive come Law & Order: SVU e ha interpretato il ruolo di Jane nella serie Paradise. Ha dichiarato che la sua esperienza all’Università di Elon le ha insegnato l’importanza di essere autentica e di non cercare di conformarsi alle aspettative degli altri durante le audizioni.

Una nuova vita in arrivo

Recentemente, è stato riportato da People che Nicole è in attesa del loro primo figlio. La notizia è stata successivamente confermata dalla stessa Nicole attraverso un video su Instagram, in cui ha condiviso la sua gioia per questa nuova avventura. La coppia sembra entusiasta di affrontare il viaggio della genitorialità e i fan non vedono l’ora di scoprire i prossimi sviluppi.

In conclusione, l’annuncio della gravidanza di Justin Theroux e Nicole Brydon Bloom segna l’inizio di un capitolo emozionante nelle loro vite. Con un matrimonio segreto e una nuova vita in arrivo, la coppia è pronta a scrivere una nuova storia insieme.