Si può andare al supermercato in mutande e reggiseno? Se ti chiami Julia Fox sì. La modella e attrice italiana naturalizzata statunitense sta facendo discutere per l’outfit che ha scelto per andare a fare la spesa. Semplice provocazione o c’è dell’altro?

Julia Fox al supermercato in mutande e reggiseno

Julia Fox, attrice e modella italiana che vive da tempo negli Stati Uniti, è finita nell’occhio del ciclone per essere andata al supermercato in mutande e reggiseno. A completare l’outifit, una giacca lunga di jeans e un paio di stivali alti sempre in denim. La domanda sorge spontanea: fa davvero tanto caldo da non poter indossare almeno un copricostume? La risposta della Fox ha lasciato tutti senza parole.

La giustificazione di Julia Fox

Le foto che la ritraggono in mutande e reggiseno al supermercato hanno fatto il giro del web in un lampo. Julia, visto il ‘successo’ del suo look, ha deciso di spiegare meglio perché si è vestita così per andare a fare spesa. Via social, ha dichiarato:

“Io penso che se questo look è socialmente accettato in spiaggia, dovrebbe esserlo ovunque”.

La giustificazione della Fox, ovviamente, non regge. Non si tratta di discutere di abbigliamento “socialmente accettato“, ma di semplice pudore. Perché non si veste così anche quando viene invitata a party esclusivi?

Chi è Julia Fox?

Julia Fox, classe 1990, è nata a Milano, ma vive da anni ed anni a New York. Prima di debuttare nel mondo dello spettacolo ha fatto diversi lavori, come la commessa e l’impiegata. Il primo film che l’ha vista all’opera è Diamanti grezzi con Adam Sandler, uscito nel 2019. A questa pellicola hanno fatto seguito PVT Chat e No Sudden Move di Steven Soderbergh. Per quel che riguarda la vita sentimentale, dal 2018 al 2021 è stata sposata con Peter Artemiev. I due hanno avuto un figlio, il piccolo Valentino.