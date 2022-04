Jovanotti è sposato con Francesca Valiani dal 2008, ma i due sono legati da molti anni prima e insieme hanno avuto la loro adorata figlia, Teresa. Il rapper ha confessato che la sua unione con la moglie ha dovuto subire un tradimento.

Jovanotti: il tradimento

Oggi Jovanotti e sua moglie Francesca sono riusciti a ritrovare la serenità ma il cantante non ha fatto segreto in passato di aver dovuto superare un tradimento ai suoi danni. La moglie avrebbe infatti vissuto una liaison con il giornalista Giuseppe Cruciani. In merito a quanto accaduto tra lui e sua moglie, Jovanotti ha dichiarato:

“Ho capito che il tradimento è un segnale che qualcuno ti lancia per richiamare l’attenzione, mi sono messo in discussione guardando finalmente i difetti, affrontando la crisi e gli errori commessi, senza perdere la testa.

Alla fine, sia io che Francesca abbiamo capito che non può esistere una grande storia d’amore senza un tradimento. Che fa parte dei rapporti intensi prendersi, tradirsi, lasciarsi, sopportarsi e riprendersi. E soprattutto che l’affetto tra di noi e per nostra figlia Teresa è la cosa più forte di tutte”.

Jovanotti: la figlia e la malattia

Jovanotti e Francesca Valiani formano una delle coppie più longeve dello show business e insieme i due hanno avuto una figlia, Teresa, a cui entrambi sono estremamente legati.

Nel 2020 la ragazza ha annunciato di aver vinto la sua battaglia contro un terribile linfoma di Hodgkin e i suoi genitori hanno espresso tutto il loro orgoglio nei suoi confronti.