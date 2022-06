Jovanotti: audio, testo e significato di I Love you baby

Lorenzo Jovanotti scalda i motori per una nuova edizione di Jova Beach Party, che torna a tre anni di distanza dal suo primo tour estivo “litoraneo” e che sta per riportare in giro per alcune delle spiagge più amate d’Italia la musica e l’energia dell’artista toscano.

Per l’occasione, Lorenzo Cherubini ha deciso di pubblicare anche un nuovo singolo tormentone, che avrete già sentito ovunque, fra servizi del tg e Instagram Stories dei vostri amici: stiamo parlando di I Love you baby.

Il pezzo fa parte di un progetto più ampio, Il Disco del sole, un album particolare che porterà il cantante a pubblicare pezzi nel corso di tutto questo 2022 ancora in corso.

Significato di I Love you Baby di Jovanotti

Ecco come il pezzo è stato descritto dal team dell’artista:

Questo brano fiorisce in ogni angolo del globo tra chitarre blues-rock e sonorità flamenco, con archi dritti e catalizzatori per un sound insistente, nevrotico, imprevedibile, dai toni esotici con contaminazioni anglofone. Il climax ascendente del fronte strumentale restituisce, fortissima, tutta la carica e l’intenzione del ritornello-mantra, strepitato dadaista, da cantare ad libitum con Jovanotti, o se non altro fino a quando gli occhi della baby non avranno ritrovato la perduta lucentezza

Audio I love you baby

Testo I Love you Baby Jovanotti

I giorni passano lenti

Se li conti uno per volta aspettando una svolta, baby

Bisogna che non ci pensi

Non guardare cosa fa l’altra gente, non lo sa, credi

Pare che di questi tempi

Tutti cercano di dare una colpa per spiegare cosa

Succede alle loro menti

Che si intrecciano a pensare e non riescono a volare

Senti

C’è una canzone di tanti anni fa

Che sembra scritta ora

Non mi ricordo neanche più come fa

Ma il testo dice

Qualcosa come

I love you baby

Più chiaro di così non c’era

I love you baby

Lo canterò per te

Stasera

Domani

E finché non vedrò

La luce dei tuoi occhi tornare nei tuoi occhi

La luce dei tuoi occhi tornare nei tuoi occhi

La tua bellezza è potente

Ci puoi fare cose belle, anche fottere la gente

Le cose accadono sempre

Sulla strada per Damasco

Pensò subito non è un incidente

Sai com’è, dipende

Sul pacchetto delle Camel qualcuno non ci vede un bel niente

A te io affido i miei istinti

Soprattutto perché so

Quanto ami gli animali

Senti

Quella canzone di tanti anni fa

Che sembra scritta ora

Non mi ricordo neanche più come fa

Ma il testo dice

Qualcosa come

I love you baby

Più chiaro di così non c’era

I love you baby

Lo canterò per te

Stasera

Domani

E finché non vedrò

La luce dei tuoi occhi tornare nei tuoi occhi

La luce dei tuoi occhi tornare nei tuoi occhi

La luce dei tuoi occhi tornare nei tuoi occhi

La luce dei tuoi occhi tornare nei tuoi occhi

Meno male che esisti

Che sennò ti avrei dovuto inventare da zero

Come fanno gli artisti

E invece sei qua

Sei vera

Che ti posso toccare

Baciare

Abbracciare

Amarti e litigare

I love you baby

Più chiaro di così non c’era

I love you baby

Lo canterò per te

Stasera

Per sempre

E finché non vedrò

La luce dei tuoi occhi tornare nei tuoi occhi

La luce dei tuoi occhi

I love you baby

I love you baby

I love you baby

Credits foto di copertina: Michele Lugaresi Maikid