Ormai è ufficiale: uno dei villain più amati del mondo del cinema farà il suo ritorno con un sequel pazzesco. Joker 2 – Folie à deux sta prendendo sempre più forma, ma dovremo pazientare ancora un po’ prima di vederlo sui grandi schermi del cinema.

Il protagonista sarà sempre il grande e inimitabile Joaquin Phoenix, al quale però si aggiungerà una figura di tutto rispetto: Lady Gaga.

Joker 2 – Folie à Deux: quando uscirà?

Il mondo intero sta aspettando la notizia ormai da tempo e tutti si stanno facendo la medesima domanda: quando uscirà il sequel di Joker? Quanto ancora dovremo aspettare prima di avere la possibilità di goderci la nuova trama?

Niente panico, il film si farà e ormai è cosa certissima; l’attesa, però, sarà ancora un po’ lunga.

Pare infatti che Joker 2 – Folie à deux uscirà nel 2024, più precisamente il 4 ottobre 2024 (potrebbe ovviamente cambiare di qualche giorno, ma l’anno rimane il medesimo). Insomma, la pazienza sarà dalla nostra parte e nel frattempo avremo sicuramente la possibilità di scoprire sempre più dettagli sul progetto: sarà un po’ come compilare un puzzle.

La trama del film e le novità: che cosa sappiamo?

Tra le novità pazzesche che girano attorno al sequel di Joker ne compare una che potrebbe spiazzare la maggior parte del pubblico.

Se prima si potevano avere dubbi a riguardo, ora è certo: Joker 2 – Folie à deux sarà a tutti gli effetti un musical.

Un’altra importante novità riguarda l’ingresso di una nuova figura a fianco del grande protagonista Joaquin Phoenix. Già il titolo della pellicola lascia spazio all’immaginazione e fa capire che il villain, questa volta, non sarà da solo. Infatti, a immergersi nelle follie di Joker ci sarà una figura femminile, probabilmente Harley Quinn, interpretata dalla star internazionale Lady Gaga. Lo stesso regista, Todd Philips, ha confermato la presenza dell’attrice e cantante, facendo esaltare tutti i fan in men che non si dica.

Dunque, è semplice capire che la trama del sequel sarà ricca di tensione e colpi di scena; non si conoscono ulteriori dettagli sulla storia e su che cosa effettivamente accadrà; quello che sappiamo è che Arthur Fleck, questa volta, non sarà da solo: la suspense è alle stelle!

Il cast del film

Come bene si è evinto, Joaquin Phoenix ritornerà a vestire i panni del villain Joker. Dato il successo clamoroso del primo film e i premi vinti, non poteva che essere riconfermato lui a interpretare il personaggio. Del resto del cast, conosciamo anche colei che vestirà i panni della compagna di Joker, Harley Quinn, interpretata da Lady Gaga. Sul resto del cast, invece, non si hanno ulteriori indizi.

Il titolo del film: Joker 2 – Folie à deux

Così come recita il titolo del film, abbiamo capito che in questa nuova ed esilarante avventura saranno in due a condividere le follie. “Follia a due“, però, si potrebbe riferire anche a qualcosa di ben più profondo. Sembra infatti che tale “follia a due” possa fare riferimento a quella che in campo psichiatrico è conosciuta come disturbo psicotico condiviso. Coloro che soffrono di tale patologia, infatti, hanno la tendenza molto comune a trasmettersi i sintomi, sebbene la maggior parte delle volte si tratti di pensieri deliranti e paranoie psicologiche.

Chissà dunque che cosa accadrà nel nuovo capitolo: l’attesa si fa sentire ma, come dice il detto, essa aumenta anche il desiderio.