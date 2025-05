Un racconto di famiglia e giustizia

Jessica Selassié, nota al pubblico per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 6, ha recentemente condiviso la sua esperienza riguardo ai problemi legati al braccialetto elettronico della sorella Lulù. Ospite del podcast “Seconda Vita” condotto da Gabriele Parpiglia, Jessica ha rivelato dettagli inquietanti sulla situazione attuale della sua famiglia. La sorella Lulù, condannata per stalking nei confronti dell’ex fidanzato Manuel Bortuzzo, sta affrontando una serie di complicazioni legate all’uso del dispositivo di monitoraggio.

Controlli inaspettati e preoccupazioni quotidiane

Secondo Jessica, il braccialetto elettronico di Lulù non funziona sempre correttamente. “A volte suonava senza motivo”, ha dichiarato, aggiungendo che le forze dell’ordine si sono presentate a casa loro anche quando non erano presenti. “Hanno detto che volevano controllare se Lulù fosse a casa, anche quando noi non eravamo a Roma”, ha spiegato. Questa situazione ha creato un clima di ansia e preoccupazione, non solo per Lulù, ma anche per Jessica e la loro famiglia.

La difficoltà di emergere nel mondo dello spettacolo

Oltre ai problemi legati alla giustizia, Jessica ha anche parlato delle difficoltà che lei e la sorella Clarissa stanno affrontando nel tentativo di farsi spazio nel mondo della televisione. “Ci siamo chieste perché non ci vogliono ospitare in tv per parlare della nostra situazione”, ha affermato. La giovane ha ipotizzato che il rifiuto possa essere dovuto alla condanna della sorella, suggerendo che ci sia un vero e proprio ostracismo nei loro confronti. “La denuncia per stalking ha messo una pietra pesante, difficile da superare”, ha aggiunto, evidenziando come la situazione sia peggiorata negli ultimi mesi.

Un futuro incerto ma speranzoso

Nonostante le difficoltà, Jessica continua a sperare in un cambiamento. Ha incontrato molte persone nel settore, ma ha trovato difficile chiudere contratti e serate. “La situazione è complicata, ma non ci arrendiamo”, ha concluso. La storia di Jessica e Lulù è un esempio di come le conseguenze delle azioni personali possano influenzare non solo la vita di chi le compie, ma anche quella dei familiari. In un mondo dove la giustizia e la notorietà si intrecciano, le due sorelle stanno cercando di trovare la loro strada, affrontando le sfide con determinazione e resilienza.