Jessica Morlacchi è una cantante e bassista italiana. Famosa a soli 13 anni con la sua con la canzone Stai con me che vinse il Festival di Sanremo. Il periodo di gioia e successo è stato rimpiazzato da un lungo periodo caratterizzato da attacchi di panico, che l’hanno costretta a rimanere in casa e a lasciare la scena.

Oggi Jessica Morlacchi è tornata, scopriamo chi è qualcosa in più sulla sua carriera.

Chi è Jessica Morlacchi

Jessica Morlacchi è nata a Roma il 17 luglio del 1987. Si avvicina alla musica all’età di 7 anni, grazie al padre che suonava il basso e alla sorella che cantava. Inizia prima a studiare il basso e a 17 anni si dedica allo studio del canto. Nel 1998 forma il gruppo che prenderà il nome Eta Beta, ispirandosi al personaggio di Topolino per diventare nel 2000 i Gazosa.

La band era formata da Jessica Morlacchi, cantante e bassista, la sorella Valentina, tastierista, Federico Paciotti che era il chitarrista e Vincenzo Siani, batterista. La band riesce a vincere il Festival di Sanremo con la canzone Stai con me. I ragazzi ottengono il loro primo grande successo con la canzone www.mipiaci tu, un tormentone estivo del 2001. Nel 2002 partecipano nuovamente a Sanremo con la canzone Ogni giorno di più e nel 2003 Jessica decide di lasciare la propria band per intraprendere la carriera da solista.

Carriera

Nel 2004 inizia la carriera da solista. Parteciperà nuovamente a Sanremo, nel 2005, duettando con Marco Masini. Nel 2006 firma con l’etichetta MBO. Nello stesso anno esce il suo primo singolo Un bacio senza fine e l’anno seguente esce Pensieri timidi che anticipa l’uscita del suo primo album Amo il sole, pubblicato nel 2012. Ha preso parte a diverse competizioni musicali televisive in Rai come Canto di Natale (2011); The voice Italy( 2013), entrando nella squadra di Riccardo Cocciante, venendo poi eliminata. Nel 2019 partecipa al programma Ora o mai più e nello stesso anno escono due suoi singoli L’amore è un’illusione e Cadillac. Sempre nel 2019 partecipa alla nona edizione di Tale e quale show. Dal 2020 fa parte del cast fisso del varietà pomeridiano Oggi è un altro giorno in onda su Rai 1.

Vita privata

Jessica Marolocchi è fidanzata con Davide, un pasticcere professionale. Nonostante la differenze di età, lui 28 anni e lei 34 anni, la relazione procede a gonfie vele. Nel 2019 confessa che dopo il successo da adolescente con i Gazosa ha affrontato per 12 anni la depressione ed attacchi di panico che l’hanno costretta a rimanere in casa e ad allontanarsi dal palcoscenico, non riuscendo più a trovarsi in situazioni o luoghi molto affollati. Solo 5 anni fa è riuscita a superare questo periodo pieno di paure e rifiorire dedicandosi nuovamente alla sua vita privata e professionale.