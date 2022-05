I Jeans a campana con patch Eye Star in pelle nera di Chiara Ferragni, sono la nuova tendenza denim della Primavera 2022. I nuovi jeans, indossati dall’influencer, nella Valle dei Templi di Agrigento, sono i jeans più in voga e sono già Sold Out! Ma scopriamo quanto costano i jeans con le stelle di Chiara Ferragni!

I Jeans con le stelle di Chiara Ferragni

I jeans di Chiara Ferragni dell’omonimo brand, sono la nuova tendenza denim di questa Primavera 2022. I jeans dal taglio dritto e a vita alta, sono ricoperti da stelle a cinque punte in pelle nere, trasformandoli in una volta celeste carica di freschezza e fascino. Lo scatto fotografico, che ha dato il via alla corsa per acquistare questi magnifici jeans, rendendoli sold out, risale all’ultimo viaggio dei Ferragnez in Sicilia.

Chiara Ferragni ha festeggiato il suo 35esimo compleanno a Palermo, dove era accompagnata dal marito Fedez e i figli Leone e Vittoria, insieme a tutti gli amici dell’influencer. Dopo il party e il tour di Palermo, il viaggio di Chiara è proseguito tra feste e shooting fotografici, in cui ha pubblicizzato non solo occhiali da sole, make-up ma anche l’abbigliamento del suo brand. All’interno del parco archeologico della Valle dei Templi, Chiara ha sfoggiato il suo look con i suoi jeans con le stelle.

Per la visita al sito archeologico ha sfoggiato un look casual e urban abbinando i suoi jeans con le stelle ad un crop top in crochet del suo brand. Al di sopra ha indossato un cardigan oversize di colore bianco. Il tutto è stato reso completo con delle comode sneakers.

I Jeans con le stelle di Chiara Ferragni: quanto costano

Come vi abbiamo anticipato, Chiara Ferragni ha scelto un outfit glamour e casual che subito ha catturato la nostra attenzione. Il merito è dei suoi blue jeans con le stelle a cinque punte che hanno fatto la loro parte. I jeans di Chiara Ferragni, che potete trovare sulla pagina ufficiale del brand dell’influencer, si distinguono dal fit dritto e a vita alta, disponibili al prezzo di 340,00 euro. I jeans donna in questione sono caratterizzati da stelle a cinque punte in pelle nera e patch del logo. Inoltre il jeans dal taglio dritto e a vita alta e a zampa, è un modello con cinque tasche.

Come indossare i jeans con le stelle

I jeans di Chiara Ferragni possono diventare i protagonisti di tantissimi look. Sta a voi abbinare i jeans con stile. Oltre ad ispirarci allo stile di Chiara Ferragni e al modo in cui ha abbinato i suoi jeans ad altri capi, esistono diverse combinazioni. Innanzitutto, potrete abbinarli con una semplice T-shirt bianca e un blazer colorato. Oppure si potrebbe optare per una camicia bianca maschile oversize o come ci insegna Chiara, con un cardigan over ed un top. Ai piedi si può optare per delle sneaker oppure sandali con il tacco.