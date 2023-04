Jacquemus: le sue borse sfrecciano come autobus

Ennesima trovata pubblicitaria ricca di effetto da parte di Jacquemus, diventata immediatamente virale sui social. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di cosa si tratta.

Jacquemus, il ragazzo prodigio della moda francese

Jacquemos è un noto marchio di abbigliamento e accessori francese creato da Simon Porte Jacquemus nel 2010, quando aveva appena 20 anni. Simon si appassiona alla moda fin da ragazzino, infatti decise di lasciare la scuola quando aveva 18 anni per frequentare una scuola di moda francese. A seguito della scomparsa della madre e deluso dal sistema scolastico, Simon decide di fondare il proprio marchio di moda, Jacquemus, un omaggio al nome da nubile della madre. Dopo i primi anni di difficoltà, con la terza collezione viene notato da Rei Kawakubo in uno showroom a Tokyo. L’incontro con Kawakubo e il suo compagno Adrian Joffe rappresentano per lui la svolta. Joffe infatti gli offre un lavoro in negozio e poi comincia a ordinare le sue collezioni. In breve tempo la linea donna Jacquemus è in vendita in negozi del calibro di Opening Cerimony, Maria Luisa Hong Kong e Biffi a Milano. Dopo qualche anno Jacquemus ha lanciato anche la sua linea maschile e oggi è uno dei marchi più apprezzati.

Jacquemus, la borsa che sembra un autobus sulle strade di Parigi

Jacquemus non è nuovo a grandi trovate pubblicitarie, ma questa volta ha davvero superato se stesso. L’idea per promuovere la linea “Le Bambino” ha stupito tutti, diventando virale sui vari social network. Invece di promuovere la propria linea con un cartellone pubblicitario attaccato su un autobus, lo stilista trentatreenne francese ha deciso di trasformare l’autobus stesso in una borsa. Trovata a dir poco geniale e divertente. Sul profilo Instagram ufficiale di Jacquemus potete trovare il video delle borse che sfrecciano sulla strade di Parigi, regalando divertimento ed emozione a tutti coloro che le guardano. Nel post Simon Porte Jacquemus ha scritto quanto segue: “I think I like Paris Now” (credo di amare Parigi adesso). Spesso abbiamo visto Jacquemus sfilare nella sua amata Provenza, nei campi di grano e di lavanda, questa volta ha deciso di sorprende tutti con una trovata pubblicitaria fuori dal comune. Come potete vedere nel video su Instagram, le ruote non si vedono neppure, l’effetto ottico è proprio quello di borse in formato gigante che sfrecciano sulle strade parigine. Non poteva davvero trovare un’idea migliore di questa per pubblicizzare le sue borse “Le bambino“, che sono davvero una più bella dell’altra. Abbiamo quella marrone, quella rosa e quella arancione. Jacquemus però non si ferma qui, infatti anche la segnaletica presente sulla strada è stata cambiata e personalizzata con le scritte “Jacquemus” e “Bambino“. Una trovata che merita davvero una marea di applausi. Molti hanno steso lodi a chi si occupa del marketing: “Non ho idea di chi si occupi del marketing, ma questo team ha davvero talento. Un lavoro straordinario!”

La capacità di cantare fuori da coro è sicuramente uno dei più grandi meriti di Jacquemus, non ci resta che attendere impazienti la prossima trovata pubblicitaria che sicuramente sarà in grado di lasciare tutti a bocca aperta come sempre.