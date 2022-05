Nelle battute iniziali della puntata dell’Isola dei famosi andata in onda nei giorni scorsi Carmen Di Pietro ha scatenato i dubbi dei telespettatori. La showgirl infatti non ha scelto il figlio Alessandro e Guendalina Tavassi nella sua squadra per partecipare alla prova ricompensa.

Una mossa da molti definita strategica.

L’addio premeditato dei due naufraghi

La mancata scelta da parte di Carmen Di Pietro è facilmente intuibile, visto che entrambi i concorrenti avevano scelti di abbandonare il reality una volta venuti a conoscenza del prolungamento. Per questo la conduttrice ed ex modella avrebbe optato per soluzioni differenti.

Il figlio di Carmen Di Pietro ha abbandonato l’Isola: la reazione del papà

L’addio di Alessandro all’Isola dei famosi ha acceso la delusioni della maggior parte dei telespettatori, visto che il ragazzo era entrato nel cuore dei fan e molti lo indicavano come il papabile vincitore del reality di Canale Cinque.

Il papà Alessandro Iannoni ha così reagito alla notizia, intervistato da Fanpage: li ho detto che, come tutte le cose, era un’occasione di crescita in più. Ogni estate ad esempio lui va in Inghilterra e lavora come cameriere, mantenendosi da solo. L’ho sempre incoraggiato, ogni esperienza lo aiuta a crescere.

L’emozione di Carmen

Al momento dell’addio del figlio all’Honduras ovviamente la reazione di mamma Carmen Di Pietro non si è fatta intendere.

Le lacrime della ex modella hanno dimostrato quanto tenesse a vivere ancora l’esperienza accanto al giovane, che ha invece fatto la scelta di tornare in Europa per proseguire gli studi e dare gli esami estivi.