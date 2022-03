Look Ilary Blasi: qual è il prezzo e la marca del vestito indossato dalla conduttrice durante la seconda puntata de L’Isola dei famosi? Tutti i dettagli sull’outfit.

Isola dei Famosi 2022, look Ilary Blasi seconda puntata

Nella serata di giovedì 24 marzo, è stata trasmessa su Canale 5 la seconda puntata della nuova edizione de L’Isola dei Famosi.

Per l’occasione, la conduttrice Ilary Blasi ha scelto di esibire un look sui toni del viola composto da una elegante giacca dal taglio lungo sotto la quale ha indossato una camicia lunga fino a metà polpaccio che gioca sulle trasparenze, vivacizzando la scelta della giacca. Ai piedi, invece, ha calzato un paio di decolté con tacco alto in tinta con l’outfit.

Il look scelto dalla conduttrice per la seconda puntata del reality è stato commentato dall’opinionista Nicola Savino che, rivolgendosi alla collega Vladimir Luxuria, ha ironizzato: “Vladimir, glielo dici tu che non sta conducendo il Tg5?”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐈𝐥𝐚𝐫𝐲🤍 (@ilaryblasi_style)

I brand indossati dalla conduttrice nella precedente edizione

Nel corso della scorsa edizione de L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi aveva sfoggiato griffe come Balmain, Lia Stubbia e Genny durante le puntate del reality.

Prima dell’inizio dello show in onda nel 2022, ha sfoggiato un abito con un’ampia scollatura sulla schiena e spalline sottili di Calita per girare il promo della trasmissione.

Al momento, tuttavia, non sono ancora stati svelati i brand degli abiti indossati dalla conduttrice durante la nuova edizione dello show targato Mediaset.