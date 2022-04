Secondo indiscrezioni Patrizia Bonetti potrebbe essere pronta a far causa all’Isola dei Famosi a seguito dell’incidente da lei avuto durante la prova del fuoco.

Patrizia Bonetti: la causa contro Mediaset

Patrizia Bonetti è pronta a sporgere denuncia contro l’Isola dei Famosi? Dopo la prova del fuoco che le avrebbe causato alcune ustioni, la Bonetti sarebbe stata costretta a ritirarsi dal programma e Ilary Blasi ha fatto sapere unicamente che dovrà sottoporsi a delle cure.

A causa delle ustioni riportate durante la prova del fuoco la showgirl avrebbe deciso di sporgere denuncia contro il programma, ma l’indiscrezione al momento non è stata confermata.

Patrizia Bonetti: le sue condizioni

Al momento Patrizia Bonetti non ha rotto il silenzio in merito a quanto accaduto e in tanti sui social le hanno chiesto quali siano le sue condizioni. Dopo la prova del fuoco – dove lei e Roberta Morise si sono fronteggiate senza rispettare il limite di tempo previsto dalla produzione – la showgirl non è più apparsa al programma e in tanti sperano di avere presto sue notizie.

Durante l’ultima diretta dell’Isola dei Famosi Ilary Blasi ha fatto sapere anche di attenderla in studio e quindi in molti tra i suoi fan sono in attesa di vederla al più presto nello studio tv.

Secondo i rumor in circolazione Patrizia Bonetti sarebbe stata pronta a rientrare all’interno del programma ma poi il suo fidanzato l’avrebbe forzata a prendere un aereo e a rientrare in Italia, dove i due avrebbero deciso di muoversi attraverso i loro legali.