Investire nel real estate di lusso a Milano nel 2025

Argomenti trattati
1. Panorama del mercato con dati OMI/Nomisma
Nel mercato immobiliare di lusso a Milano, i dati di compravendita mostrano una ripresa continua, con un incremento del 5% rispetto all’anno precedente. Secondo le ultime rilevazioni di OMI e Nomisma, la domanda è in crescita, spinta da investitori nazionali e internazionali attratti dalla solidità del settore immobiliare.
2. Analisi zone/tipologie più interessanti
Le zone più ricercate rimangono Brera e Porta Nuova, dove i prezzi per metro quadro hanno raggiunto punte di 10.000 euro.
Tuttavia, aree come Isola e Magenta mostrano un potenziale significativo di rivalutazione, rendendole ottime per investimenti a lungo termine.
3. Trend prezzi e opportunità di investimento
I trend attuali indicano un incremento dei prezzi del 3-5% annuo per le proprietà di lusso. Le opportunità di investimento più interessanti si trovano in proprietà ristrutturate e in nuove costruzioni, che offrono un ROI immobiliare più elevato rispetto a immobili più datati.
4. Consigli pratici per compratori/investitori
Per chi desidera investire nel real estate di lusso, è fondamentale analizzare il cash flow e il cap rate delle proprietà. Inoltre, considerare le tendenze di sviluppo urbano è cruciale per anticipare le future rivalutazioni.
5. Previsioni a medio termine
Le previsioni a medio termine indicano un consolidamento del mercato, con una crescita moderata. Il mattone continua a rappresentare un porto sicuro per gli investitori, specialmente in periodi di incertezza economica.