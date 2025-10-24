Intersezioni 2025: Esplora le Innovazioni nel Marketing e nella Tecnologia

Intersections 2025 è l'evento annuale di riferimento a Milano che integra marketing, creatività e tecnologia, presentando relatori di fama internazionale e offrendo opportunità uniche di networking e apprendimento. Unisciti a noi per esplorare le ultime tendenze e innovazioni del settore.

Il 5 e 6 novembre, Milano ospiterà Intersections 2025, un evento di riferimento nel panorama italiano dedicato a marketing, comunicazione e innovazione tecnologica. Organizzato da un consorzio di esperti e professionisti, tra cui ADCI, IAB Italia, UNA e UPA, questo incontro rappresenta un’opportunità unica per esplorare le intersezioni tra creatività e intelligenza artificiale.

Un evento di grande respiro

La location scelta, l’Allianz MiCo, sarà il palcoscenico di interventi di leader del settore e innovatori, come il noto esperto Neil Patel.

Con una scaletta ricca di relatori di spicco, Intersections 2025 si propone di ispirare e formare i partecipanti su temi attuali e futuri del marketing. Quest’anno, l’evento si arricchisce della partecipazione di EY Studio+, che esplorerà il concetto di empatia nell’era dell’intelligenza artificiale.

Il contributo di EY Studio+

Il 6 novembre, Giacomo Giacopelli e Fabio Dotti di EY Studio+ presenteranno un intervento dal titolo From AI to AX.

Durante la loro esposizione, si analizzerà come l’intelligenza artificiale possa migliorare l’esperienza del consumatore attraverso approcci empatici. La loro visione si concentra sulla creazione di esperienze human-centric, in cui l’AI diventa un alleato strategico per costruire relazioni autentiche tra brand e utenti.

Innovazione e creatività con Google

La presenza di Google all’evento sarà caratterizzata da una serie di interventi e workshop. Il 5 novembre, Marcello Ascani e Michele Pagani di Flatmates discuteranno di come i brand possano collaborare con i creator per costruire comunità attive su piattaforme come YouTube.

La loro esperienza nel marketing digitale fornirà spunti interessanti su come adottare una mentalità innovativa.

Workshop e approfondimenti

Google offrirà workshop dedicati a tematiche chiave, quali l’ottimizzazione delle campagne video attraverso la Connected TV. I relatori esperti forniranno ai partecipanti strumenti per misurare l’efficacia delle strategie di marketing in un contesto complesso.

Rai Pubblicità: un dialogo sul futuro della comunicazione

Rai Pubblicità presenterà un programma ricco di interventi significativi.

Tra i momenti più attesi, si evidenzia il dialogo tra Luca Poggi, Amministratore Delegato di Rai Pubblicità, e il noto volto della TV italiana, Stefano De Martino. Questo incontro offrirà nuovi spunti su creatività e contaminazione nei linguaggi della comunicazione.

Il potere della musica e dello storytelling

Il 5 novembre, Rai Pubblicità presenterà un intervento intitolato Total Experience, in collaborazione con Rockin’1000. Questo panel si concentrerà su come la musica e lo storytelling possano trasformarsi in esperienze coinvolgenti, ridefinendo il modo in cui i brand si connettono con il pubblico. Il workshop del giorno successivo esplorerà ulteriormente queste tematiche, evidenziando la sinergia tra talento, creatività e social media nel creare esperienze di marca significative.

Premiazioni e conclusioni

Come in ogni edizione, Intersections 2025 si concluderà con la cerimonia degli ADCI Awards, un prestigioso riconoscimento per le migliori campagne pubblicitarie italiane. Quest’anno, il focus sarà sulla co-intelligenza creativa, un tema centrale che invita professionisti e aziende a riflettere sul futuro della comunicazione in un contesto sempre più interconnesso.

Per ulteriori informazioni, il programma completo e le modalità di registrazione, è possibile consultare il sito ufficiale dell’evento.