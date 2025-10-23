Intersections 2025: Il Festival Imperdibile di Marketing e Creatività a Milano

Intersections 2025: L'Evento Imperdibile per Professionisti del Marketing e della Creatività a Milano il 5 e 6 Novembre Unisciti a noi per due giorni di networking, innovazione e ispirazione. Scopri le ultime tendenze del marketing e della creatività, partecipa a workshop interattivi e ascolta esperti del settore. Non perdere l'opportunità di espandere le tue competenze e connetterti con leader del settore. Registrati ora per assicurarti un posto a questo evento straordinario!

Il marketing e la creatività stanno attraversando un periodo di straordinaria evoluzione, grazie all’emergere di nuove tecnologie come l’intelligenza artificiale. Milano si prepara a ospitare Intersections 2025, un evento che si propone di diventare un punto di riferimento per tutti gli attori del settore. Organizzato da IAB Italia, ADCI, UNA e UPA, questo incontro si svolgerà all’Allianz MiCo nei giorni 5 e 6 novembre.

Un evento di grande portata

La seconda edizione di Intersections si preannuncia ancora più ambiziosa rispetto alla precedente, con oltre 300 speaker e un programma ricco di workshop e sessioni di approfondimento. Nella passata edizione, l’evento ha registrato la partecipazione di oltre 17.000 professionisti, rendendolo uno dei più significativi in Italia per la community del marketing e della comunicazione.

Il ruolo dell’intelligenza artificiale

Un tema centrale di questa edizione è l’intelligenza artificiale.

Non solo come argomento di discussione, ma come strumento chiave per rinnovare le strategie di marketing. Attraverso case study e sessioni pratiche, i partecipanti apprenderanno come sfruttare la tecnologia per migliorare l’efficacia delle campagne pubblicitarie.

Programma e opportunità di networking

Il programma è strutturato in tre sessioni plenarie, accompagnate da numerosi workshop tematici. I partecipanti avranno l’opportunità di interagire con esperti del settore attraverso incontri one-to-one, oltre a esplorare un’ampia area espositiva.

La cerimonia degli ADCI Awards e l’Intersections Party rappresenteranno occasioni ideali per fare networking e scambiare idee in un’atmosfera informale.

Speaker di livello internazionale

Tra i relatori di spicco figurano nomi noti come Neil Patel, esperto di marketing digitale, e Monica Peruzzi, anchor di Sky Tg24. Inoltre, personalità del calibro di Aurora Ramazzotti e Francesco Barbarani condivideranno le proprie esperienze e visioni sul futuro della comunicazione.

Il futuro della comunicazione

Intersections 2025 rappresenta un’opportunità per i professionisti del marketing, della creatività e della tecnologia di rimanere aggiornati sulle ultime tendenze. In un contesto caratterizzato da rapidi cambiamenti, partecipare a questo evento significa essere parte attiva del futuro della comunicazione.

Per coloro che desiderano partecipare, è possibile prenotare i posti attraverso il sito ufficiale dell’evento. Si tratta di un’importante occasione per essere ispirati e connessi con i leader del settore.