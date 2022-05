Chi sono gli Intelligent Music Project: tutto sulla band bulgara

Gli Intelligent Music Project sono un supergruppo bulgaro fondato nel 2012 dal frontaman Ronnie Romero. Quest’anno rappresenteranno la Bulgaria all’Eurovision Song Contest 2022 con il brano Intention. Ma scopriamo chi sono gli Intelligent Music Project.

Chi sono gli Intelligent Music Project, la band bulgara

Il supergruppo è nato grazie al cantante e musicista rock cileno Ronnie Romero. Il loro approccio collaborativo ha portato la band a lavorare, registrare ed esibirsi con straordinari musicisti rock del mondo: Simon Phillips, John Lawton, Joseph Williams, John Payne, Carl Sentance, Bobby Rondinelli, Todd Sucherman, Nathan East, Tim Pierce, Richard Grisman, per la maggior parte di origine inglese. Dal 2012, anno del loro debutto e dell’uscita del loro primo disco, non si sono più fermati esibendosi su diversi palchi, insieme o con altre band.

Dopo aver pubblicato, nel 2021, il loro sesto album The Creation, l’emittente televisiva bulgara BNT li ha selezionati per rappresentare la Bulgaria all’Eurovision Song Contest 2022 a Torino. Il loro brano eurovisivo, Intention, è stato pubblicato il 5 dicembre 2021. Per l’occasione il gruppo sarà formato prettamente da artisti bulgari. Come cantante ci sarà Ronnie Romero insieme a Bisser Ivanov, Slavin Slavčev, Ivo Stefanov, Dimităr Sirakov e Stojan Jankulov.

Il batterista Stojan Jankulov ha già rappresentato precedentemente la Bulgaria partecipando all’Eurovision del 2013 e 2007.

Intention il brano degli Intelligent Music Project

In un’intervista il gruppo Intelligent Music Project, ha spiegato il significato del loro brano eurovisivo:

“Intention” racconta della lotta personale nei nostri pensieri e nelle nostre menti per liberarci da vecchi schemi di credenze e comportamenti che ci trattengono. Come diciamo alla fine del video “Non è mai troppo tardi per mettere piede sulla strada giusta – tutto ciò che serve è una ferma intenzione”.

Curiosità

Il creatore, produttore e autore di tutti i testi e le canzoni di Intelligent Music Project è Milen Vrabevski, un uomo d’affari bulgaro, filantropo e mecenate delle arti. Egli è considerato il padre degli Intelligent Music Project. Il gruppo infatti ha affermato:

Nonostante sia un medico, Vrabevski ha idee musicali incredibili e il talento per creare musica e per riunire le persone giuste. All’inizio gli Intelligent Music Project hanno iniziato come band da studio, coinvolgendo il tastierista Ivo Stefanov nel ruolo di ingegnere del suono e co-produttore musicale, insieme a molte rock star internazionali come John Lawton, che era il nostro primo cantante, Joseph Williams e Simon Phillips dei TOTO, John Payne degli ASIA, Carl Sentence dei Nazareth, Bobby Rondinelli dei Black Sabbath e Rainbow, Todd Sucherman degli Styx e molti altri musicisti. Ormai Milen Vrabevski ha all’attivo 6 album con la band. E la formazione che vedete ora è insieme dal 2018. Di solito siamo 9 persone sul palco e osiamo dire che abbiamo uno dei più importanti musicisti bulgari.

Dove vederli

Gli Intelligent Music Project, si esibiranno nella prima semifinale del 10 maggio 2022. Ogni serata dell’Eurovision 2022 va in onda in prima serata su Rai 1. La diretta, inoltre, sarà trasmessa anche da Rai Radio 2 e disponibile su RaiPlay.