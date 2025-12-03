Innovazioni FataNail: Scopri il Segreto per Unghie Impeccabili

FataNail: Strumenti Innovativi per la Nail Art Professionale Scopri la nostra gamma esclusiva di strumenti all'avanguardia progettati per la nail art professionale. FataNail è il tuo partner ideale per realizzare unghie straordinarie e creare opere d'arte uniche. Scegli la qualità e l'innovazione con FataNail!

FataNail presenta una serie di prodotti unici e innovativi per chi è appassionato di unghie e della loro cura. Ogni articolo, dalla Palette Stickers all’agenda professionale, è progettato per facilitare il lavoro delle onicotecniche e degli amanti della bellezza delle unghie.

Palette stickers nail art FataNail

La Palette stickers nail art FataNail, disponibile a 6,90 €, rappresenta una soluzione ideale per chi desidera utilizzare i colori senza il rischio di sprechi. Con dimensioni compatte di 9,5 x 9,5 cm e stampata in 3D, questa palette è perfetta per creare nail art dettagliate, in particolare in combinazione con il Kit stickers FataNail.

La sua praticità consente di mantenere il tavolo di lavoro ordinato, rendendo l’esperienza di manicure ancora più piacevole.

Funzionalità e design

La palette è progettata per garantire sia funzionalità che estetica. La struttura leggera e il design accattivante la rendono un accessorio indispensabile per ogni onicotecnica. Grazie alla superficie liscia, il trasferimento dei colori risulta facile e veloce, permettendo di dedicarsi alla creatività senza distrazioni.

Portachiavi apri-lattine FataNail

Per chi desidera mantenere la manicure impeccabile, il portachiavi apri-lattine FataNail, venduto a 4,90 €, è un accessorio pratico. Questo gadget, realizzato in 3D, è pensato per evitare che le unghie si spezzino durante l’apertura di una lattina. Con un design che ricorda una boccetta di smalto e un adorabile fiocco rosa, rappresenta un dettaglio che farà sorridere chiunque lo utilizzi.

Un regalo pratico e carino

Il portachiavi non è solo funzionale, ma anche un ottimo regalo per le amiche appassionate di bellezza.

Con il suo design vivace e la campanellina che tintinna, è un piccolo accessorio che unisce praticità e stile.

Organizzazione con il quaderno password

Non è raro smarrire una password o trovarsi con foglietti sparsi ovunque. Con il quaderno password, disponibile a 5,90 €, la situazione cambia. Questo quaderno è progettato per semplificare la gestione delle password, con un layout chiaro e organizzato su 65 pagine. Con dimensioni di 13.97 x 0.38 x 21.59 cm, è facile da portare ovunque.

Un modo semplice per tenere tutto sotto controllo

Grazie all’indice, trovare la password giusta diventa semplice. Non sarà più necessario richiedere un reset della password o perdere informazioni vitali. Ogni pagina è pensata per essere pratica, consentendo di tenere sotto controllo anche le informazioni più delicate.

Set completo studio nails book

Per le onicotecniche professioniste, il Set completo studio nails book si rivela uno strumento fondamentale. Venduto a 35,70 €, questa agenda non è un semplice calendario, ma un vero e proprio compagno di lavoro per gestire appuntamenti e attività quotidiane.

Struttura e utilità dell’agenda

Ogni pagina è progettata per semplificare la routine lavorativa, aiutando a organizzare le giornate in modo motivante e creativo. La crescita del salone sarà ora più facile da monitorare, grazie a uno strumento che unisce funzionalità e design accattivante.

Mystery bag e Holomix

FataNail non si ferma qui: la Mystery bag a 29,99 € offre una palette di colori in polvere libera per chi ama creare effetti sfumati e babyboomer art. Inoltre, i 6 barattoli Holomix, disponibili a 7,90 €, sono perfetti per decorare le unghie in modo originale e creativo.

La Palette stickers nail art FataNail, disponibile a 6,90 €, rappresenta una soluzione ideale per chi desidera utilizzare i colori senza il rischio di sprechi. Con dimensioni compatte di 9,5 x 9,5 cm e stampata in 3D, questa palette è perfetta per creare nail art dettagliate, in particolare in combinazione con il Kit stickers FataNail. La sua praticità consente di mantenere il tavolo di lavoro ordinato, rendendo l’esperienza di manicure ancora più piacevole.0