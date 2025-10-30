Incendio in un’industria chimica in Lombardia provoca evacuazione

Un incendio di vaste proporzioni ha colpito un’industria chimica situata nelle immediate vicinanze di Milano, alle ore 15:30. Le autorità locali hanno immediatamente attivato le procedure di emergenza, evacuando gli edifici nelle vicinanze e bloccando le strade circostanti per garantire la sicurezza dei cittadini. I vigili del fuoco sono sul posto e stanno lavorando per domare le fiamme, che hanno già distrutto parte della struttura.

I fatti

Le strade principali intorno all’area industriale sono state temporaneamente chiuse al traffico, causando significativi disagi per gli automobilisti.

La polizia sta gestendo il traffico e fornendo informazioni aggiornate sulla situazione.

Le conseguenze

In seguito all’incendio, sono state attivate squadre di emergenza sanitaria per valutare eventuali intossicazioni da fumi tossici. Al momento, non ci sono notizie di feriti gravi, ma le autorità invitano i residenti a rimanere a distanza dalla zona colpita.