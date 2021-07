Imen Boulahrajan, meglio conosciuta come Imen Jane, ha fatto nuovamente parlare di sé nelle ultime 24 ore. Ebbene, lo scorso luglio la giovane influencer era già finita sotto l’occhio del ciclone, a causa di una presunta falsa laurea. Dopo lo smascheramento di Dagospia, Imen si è limitata a un messaggio di scuse, affermando di aver lasciato gli studi a causa di alcuni impegni.

La quiete dopo la tempesta è andata avanti per un anno; nel frattempo i suoi profili social hanno continuato ad attrarre follower, potendo vantare su Instagram una community di ben 335mila seguaci. Una domanda sorge spontanea: chi è Imen Jane e in che modo si è evoluto il suo successo?

Chi è Imen Jane

Nata a Varese, classe 1995, Imen Jane si è fatta strada nel mondo dei social per avere un’ottima conoscenza dell’economia.

Si tratta di una sfaccettatura piuttosto rara, soprattutto per una ragazza così giovane, nonché in grado di attirare diversi coetanei. Un tipo di interazione simile, infatti, può incentivare le persone ad approfondire il proprio bagaglio culturale. Un’ottima iniziativa quindi, considerando purtroppo la scarsa conoscenza del settore.

A quanto pare il suo percorso formativo è stato arricchito dalla laurea in Economia, conseguita all’Università Bicocca. Sfortunatamente, tuttavia, quest’ultima notizia non è veritiera.

Probabilmente la giovane influencer ha scelto di dare un tocco in più alla sua carriera, ottenendo però critiche a seguito delle sue bugie.



È comunque innegabile la sua conoscenza del settore e, anzi, il suo linguaggio fruibile ha avvicinato molte persone. Ciò che è successo nelle ultime 24 ore si discosta completamente dall’argomento principale dei suoi profili social, ma ha destato comunque parecchio scalpore.

Imen Jane e la polemica nata a Palermo

Dopo le critiche scatenatesi lo scorso anno, Imen Jane è finita nuovamente al centro di numerose polemiche. Tutto è iniziato da una storia pubblicata su Instagram, dove la giovane ha condiviso le sue vacanze in Sicilia.

Al suo fianco c’è Francesca Mapelli, un’altra influencer di tendenza, intenta a parlare con il proprietario del lido. L’argomento principale riguarda la delusione di non aver potuto conoscere la storia di un negozio da parte della commessa. Quest’ultima si è difesa ammettendo di non essere pagata abbastanza da potersi informare e, in tutta risposta, Mapelli ha affermato che se si fosse informata a sufficienza sarebbe stata pagata il triplo come guida turistica.

“Invece di tre euro l’ora te ne prendi trenta a fare la guida per Palermo a noi milanesi”, ha risposto Imen Jane, dando il cinque all’amica.

Questo contenuto ha deluso molte persone e la giovane influencer ha subito diverse critiche. Molte persone, di cui alcune influenti, hanno definito le due ragazze “snob” e “spocchiose”.

Ciò che ha attirato maggiormente negatività è stata proprio la mancata difesa nei confronti della commessa. L’attenzione non si è concentrata affatto sullo stipendio piuttosto basso, bensì sulla lavoratrice in sé, che è stata addirittura derisa in modo deludente. Speriamo si tratti di un malinteso e di capire con più chiarezza il punto di vista di Imen Jane. Per ora, tuttavia, il suo account di Instagram sta subendo un drastico calo di seguaci.