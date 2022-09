Ci sono collaborazioni che stupiscono e che mai avremmo immaginato vedere concretizzarsi, ma la musica è magia e la magia può tutto.

Ed eccolo qui il nuovo brano nato dall’unione di due generazioni: da una parte la nota band perugina Fast Animals and Slow Kids, dall’altra uno dei grandi della musica italiana, Luciano Ligabue.

Il titolo della canzone è Il tempo è una bugia ed è disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 16 settembre 2022.

Il tempo è una bugia: testo della canzone

Un film di Spike Lee che non capivo a fondo

Nudo come i Blink ma senza aver successo

Le risse al Marabù

I club sulla via Emilia

I calli sulle dita

Interi pomeriggi ai guitar shop

Le birre di notte bevute sui tetti

Le mani i concerti più in alto dei monti

L’estate l’orecchio di un guscio raccolto

Mi volto e mi accorgo di quello che ho perso

Di quello che ho perso

Il tempo è una bugia

Raccontami la tua

Alì che batte Foreman

È più del pugilato

I baci in galleria

Se vuoi che resti fammi andare via

Strette come i jeans

Distese in mezzo al parco

Ascoltavamo i Queen, ma ci piaceva altro

Le birre di notte bevute sui tetti

Le mani i concerti più in alto dei monti

L’estate l’orecchio di un guscio raccolto

Mi volto e mi accorgo di quello che ho perso

Il tempo è una bugia

Raccontami la tua

Il tempo è una bugia

Raccontami la tua

Vento trascinaci leggero

Nel metaverso

Nel mondo intero

Ma cambia le note del destino

Fammi cantare

Dammi un futuro

Le birre di notte bevute sui tetti

Le mani i concerti più in alto dei monti

L’estate l’orecchio di un guscio raccolto

Mi volto e mi accorgo di quello che ho perso

Il tempo è una bugia

Dai raccontiamocene un’altra, in fondo cosa vuoi che sia

Il tempo è una bugia (il tempo è una bugia)

Raccontami la tua (raccontami la tua)

Il tempo è una bugia (il tempo è una bugia)

Raccontami la tua (raccontami la tua).

Il tempo è una bugia: il significato

Il nuovo singolo nato dalla collaborazione tra i Fask e Ligabue è un inno alla musica, alle vibrazioni che essa regala e alla presa di coscienza di tutta l’atmosfera che solo un musicista può vivere sulla propria pelle. L’incontro di due generazioni che si raccontano con gli occhi del ricordo, degli aneddoti, delle nottate passate a bere birra sui tetti, delle mani lasciate libere verso il cielo, quell’unione che solo la musica può regalare.

Il tempo è una bugia è l’immagine di un mondo che scorre veloce, di un paio di lancette che non si fermano mai, ma che viaggiano inesorabili sotto i nostri piedi senza che noi ce ne accorgiamo. Il tempo lo possiamo fermare dentro le note di una canzone, dentro il ricordo di un racconto o di un concerto in estate; il tempo è la bugia che ogni giorno decidiamo di continuare a vivere, perché è così che funziona la vita e, nonostante la sua fugacità, restiamo ad ammirare il nuovo giorno, il suo sole che all’alba decide di risogere e la sera, con una birra in mano, lento tramontare.

“Il tempo è una bugia, raccontami la tua“: sarà bello viverla all’infinito.