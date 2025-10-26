Il Segreto della Pelle Perfetta di Hailey Bieber: Scopri perché Hailey Dice No al Botox

Esplora la routine di bellezza di Hailey Bieber e la sua decisione di rinunciare al botox per una pelle radiosa e naturale. Scopri i segreti della sua cura della pelle, i prodotti preferiti e i consigli per mantenere un aspetto fresco e giovanile senza interventi invasivi.

Hailey Bieber, nota modella e imprenditrice, ha recentemente condiviso dettagli interessanti sulla sua routine di bellezza durante un episodio del podcast In Your Dreams con Owen Thiele. Conosciuta per la sua pelle luminosa e sana, Hailey ha rivelato non solo i suoi segreti di skincare, ma anche il suo rapporto con il botox e altri trattamenti estetici.

Il rifiuto del botox

Durante la conversazione, Bieber ha chiarito di non aver mai utilizzato il botox per scopi cosmetici.

Anzi, ha affermato di aver stabilito un limite personale, decidendo di non ricorrere al botox fino ai suoi 30 anni. “Ho fatto una promessa a me stessa di non usare botox prima di compiere 30 anni”, ha dichiarato, aggiungendo che quando arriverà a quella soglia, valuterà se sarà il caso di iniziare.

Una madre come esempio

Hailey ha citato l’esempio di sua madre, che non utilizza botox e ha una pelle straordinaria, per dimostrare che la bellezza naturale è possibile senza ricorrere a procedure invasive.

“Mia madre non ha mai fatto nulla alla sua pelle, eppure appare incredibile”, ha spiegato, evidenziando l’importanza di una buona genetica e di una cura costante. Questo approccio riflette il suo desiderio di abbracciare la propria bellezza naturale e di non sentirsi sotto pressione per conformarsi agli standard di bellezza imposti dalla società.

Trattamenti alternativi amati da Hailey

Nonostante il suo rifiuto del botox, Hailey non è contraria ad altri trattamenti meno invasivi.

Ha condiviso la sua passione per il PRP (plasma ricco di piastrine) combinato con micro-needling, una pratica nota anche come “vampire facial”. Questo trattamento consiste nel prelevare del sangue dal paziente, separare le cellule rosse e iniettare il plasma ricco di piastrine nel viso attraverso micro-aghi.

Applicazioni del PRF

Oltre al PRP, Bieber ha parlato dei benefici del PRF (plasma ricco di fibrina), un trattamento simile ma con una consistenza gelatinosa.

Ha raccontato di aver utilizzato questo metodo per riempire le linee del sorriso e le aree sotto gli occhi. “Mi piace utilizzare procedure che sono basate sul mio stesso corpo”, ha affermato, sottolineando l’importanza di trattamenti che utilizzano materiali biologici. Con una routine di bellezza così ben definita, Hailey dimostra di essere estremamente dedita alla cura della pelle, tanto da affermare che laverebbe il viso anche in situazioni difficili, come dopo una notte di festa.

Impegno per la pelle e la bellezza naturale

La chiave del suo successo nella cura della pelle sta nella costanza. Hailey ammette di seguire una routine rigorosa e di non trascurare mai la pulizia della pelle, anche nei momenti più impegnativi. “Non passerei mai la notte con il trucco”, ha dichiarato, evidenziando quanto tenga alla salute della sua pelle. Questa dedizione è evidente nella sua carriera e nella sua recente acquisizione del marchio Rhode da parte di e.l.f. Beauty, un affare da un miliardo di dollari, che parla della sua influenza nel settore della bellezza.

Hailey Bieber rappresenta un esempio di come la bellezza possa essere raggiunta attraverso una combinazione di cura personale, scelte consapevoli e una filosofia che abbraccia la naturalezza. Con il suo approccio sincero e autentico, continua a ispirare molti a prendersi cura della propria pelle in modo sano e naturale.