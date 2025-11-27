Il ritorno di Striscia la Notizia in prima serata nel 2026

La lunga attesa è finalmente giunta al termine. Mediaset ha annunciato il ritorno di Striscia la Notizia, uno dei programmi più iconici della televisione italiana, che tornerà sul piccolo schermo dopo un periodo di pausa. Come anticipato da alcune voci, il tg satirico di Antonio Ricci debutterà in prima serata su Canale 5, segnando un’importante evoluzione per il programma.

Questo cambiamento rappresenta un’opportunità di rilancio per il format, che ha visto una diminuzione degli ascolti negli ultimi tempi.

La trasmissione si sposterà, per la prima volta in 37 anni, dalla consueta fascia di access prime time alla prima serata, dove andranno in onda cinque puntate speciali condotte dalla storica coppia Ezio Greggio e Enzo Iacchetti.

Il contesto del ritorno

La decisione di trasferire Striscia la Notizia in prima serata non è stata presa a caso. Negli ultimi anni, il programma ha dovuto affrontare una concorrenza agguerrita, in particolare con il game show di Rai 1, Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino.

Questo programma ha registrato ascolti superiori al 30% di share, portando a una rivalutazione della programmazione di Canale 5 da parte di Pier Silvio Berlusconi.

La sfida della prima serata

Il passaggio a una nuova collocazione temporale implica una serie di sfide significative. Infatti, il pubblico della prima serata ha aspettative diverse e un’attenzione verso contenuti più articolati. Ezio Greggio e Enzo Iacchetti dovranno dimostrare che il tg satirico può mantenere il suo fascino e la sua freschezza anche in questo nuovo spazio, affrontando una concorrenza più forte e un ritmo narrativo differente.

Le aspettative per la nuova edizione

Mediaset ha sottolineato che l’obiettivo di questa nuova edizione di Striscia la Notizia è di preservare i “codici e lo stile inconfondibile” che hanno reso il programma un punto di riferimento nella televisione italiana. Questo significa che, pur affrontando una nuova sfida, il programma continuerà a presentare inchieste intriganti e momenti di satira incisivi, senza sacrificare l’umorismo che lo ha reso celebre.

Il ruolo dei conduttori

L’abilità e l’esperienza della coppia storica Greggio-Iacchetti saranno fondamentali in questo esperimento. I due conduttori, che hanno lavorato insieme dal 1994, hanno dimostrato una straordinaria affinità, e il loro ritorno promette di essere un elemento chiave per il successo di questa nuova avventura. Striscia la Notizia avrà così l’opportunità di rinnovarsi e di mantenere viva l’attenzione del pubblico, cercando di attrarre anche nuovi spettatori.

Conclusioni

Il ritorno di Striscia la Notizia in prima serata rappresenta un esperimento audace e un tentativo di riportare il tg satirico al centro dell’attenzione. Con la promessa di un contenuto fresco e coinvolgente, il pubblico potrà assistere a una nuova dimensione del programma. Questa sfida, sebbene complessa, potrebbe rivelarsi un’opportunità per rinnovare e rivitalizzare uno dei programmi più amati della televisione italiana.