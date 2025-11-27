Il Ritorno di Cara Buono in Stranger Things: Emozioni e Impegno Sociale in Un Viaggio Straordinario

Cara Buono, nota per la sua presenza magnetica e le sue performance misurate, tornerà in uno dei suoi ruoli più iconici. Questo autunno, l’attrice riprenderà il suo personaggio di Karen Wheeler nella serie Netflix di successo Stranger Things, il cui gran finale è atteso per il 26 novembre. Tuttavia, la sua influenza si estende ben oltre le avventure di Hawkins.

Buono ha lasciato il segno in numerose produzioni, ottenendo una nomination all’Emmy per il suo ruolo di Dr.

Faye Miller in Mad Men e portando vita a personaggi indimenticabili in serie come The Sopranos, Person of Interest, The Girl From Plainville e Supergirl. Il suo repertorio cinematografico è altrettanto variegato, con film come Hulk, Let Me In e All Saints, dimostrando una versatilità che affascina il pubblico.

Riflessioni sulla fine di un’era

Mentre si prepara a tornare nel mondo di Stranger Things, Buono condivide le sue emozioni riguardo alla conclusione della serie.

“Abbiamo finito di girare lo scorso dicembre e, sebbene sembri lungo, ho apprezzato il tempo avuto per immergermi completamente nelle emozioni del mio personaggio. Ogni giorno era un misto di gioia e tristezza, poiché sapevamo che stavamo chiudendo un capitolo importante,” racconta l’attrice.

Un viaggio di crescita personale

“Ero entusiasta di interpretare un personaggio ambientato negli anni ’80. Quando ho iniziato nel 2015, il mio ruolo era piuttosto limitato.

Ho pensato a come rendere Karen più interessante attraverso il suo aspetto. La sua evoluzione si rifletteva anche nel suo look, dalla capigliatura ai costumi,” spiega Buono. La sua attenzione ai dettagli, come il colore della sua chioma, ha contribuito a costruire l’identità di Karen, rendendola autentica e memorabile.

“Nella prima stagione, portavo i miei capelli naturali, che erano castani. Karen rappresentava un’epoca in cui gli stili erano più conservatori.

Ma con il passare delle stagioni, ho voluto che il suo look diventasse più audace. I capelli sono diventati più voluminosi e luminosi, riflettendo il cambiamento del suo personaggio,” aggiunge l’attrice. Questo approccio ha permesso a Buono di comunicare sottilmente i cambiamenti interiori del suo personaggio senza parole.

Un impegno oltre il palcoscenico

Oltre alla recitazione, Cara Buono è anche attivamente coinvolta in iniziative di beneficenza. È co-fondatrice di Liberty United, un’organizzazione che trasforma armi da fuoco illegalmente confiscate in gioielli artigianali. I proventi vengono utilizzati per sostenere programmi che aiutano i bambini colpiti dalla violenza armata. Questo aspetto del suo lavoro è di fondamentale importanza per l’attrice.

“Ritengo che sia essenziale usare la mia voce e la mia visibilità per fare la differenza. Ogni giorno, molti bambini vivono esperienze traumatiche a causa della violenza armata. Vogliamo sostenere progetti che possano educarli e proteggerli,” afferma Buono, sottolineando il suo impegno per una causa sociale importante.

Il futuro in arrivo

Guardando al futuro, Buono ha in mente nuovi progetti. “Sto lavorando a un libro, una sorta di memoir che documenta il mio percorso. È un’esperienza interessante e diversa per me,” racconta. In aggiunta, ha co-fondato un’app chiamata Gifting Green, che mira a innovare nel settore fintech. “Spero di lanciare l’app nella primavera del prossimo anno,” conclude con entusiasmo.

In attesa del suo ritorno in Stranger Things, Cara Buono continua a ispirare sia sullo schermo che nella vita reale, dimostrando che l’arte può essere un potente strumento di cambiamento.