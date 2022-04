Il professor Cenerentolo: tutto su trama e cast

Il professor Cenerentolo è una commedia del 2015 scritto, diretto ed interpretato da Leonardo Pieraccioni. Questo film è ambientato per la prima volta fuori la Toscana. Scopriamo qualcosa di più sulla trama, il cast e qualche curiosità.

Il professor Cenerentolo, cosa sappiamo sulla trama

Il film racconta la storia di Umberto, un ingegnere che per evitare il fallimento della propria ditta di costruzioni, tenta insieme ad un dipendente un colpo in banca. Il colpo fallisce e viene arrestato per quattro anni nella prigione di una bellissima isola italiana: Ventotene. Verso fine pena l’uomo inizia a lavorare di giorno per la biblioteca del paese. Una sera, durante un evento socio-culturale aperto al pubblico, Umberto conosce Morgana, un’affascinante insegnante di ballo di cui si innamora.

Morgana crede che lui lavori nel carcere, visto che viene chiamato dai compagni di prigionia con l’appellativo di “professore” e che non sia un detenuto. Umberto decide di non confessargli di essere un detenuto ed inizia a frequentarla. Le varie bugie daranno il via a diverse situazioni paradossali. Proprio come Cenerentola, Umberto ogni giorno dovrà rientrare nella struttura detentiva a mezzanotte. Naturalmente non si dovrà far scoprire dal direttore del carcere che può revocarli il permesso di lavoro in esterno.

Il cast

Umberto Massaciuccoli, è interpretato da Leonardo Pieraccioni. Accanto a lui nel cast troviamo Laura Chiatti, nei panni di Morgana. Il direttore del carcere è interpretato da Flavio Insinna. Arnaldo, proprietario della biblioteca comunale dove lavorava Umberto, viene interpretato da Davide Marotta. Il Tinto è invece Massimo Ceccherini.

Curiosità