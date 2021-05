Harry e Meghan e la famiglia reale potrebbero attraversare una nuova fase di tensioni. Non è neanche passato un mese dal funerale di Filippo in cui era apparso Harry, almeno in apparenza, nuovamente a fianco della propria famiglia. Ma all’orizzonte pare che questa fase delicata sia già volta al termine.

Nuove rivelazioni sulla questione “Harry e Meghan” emergeranno nella seconda edizione di Finding Freedom.

Harry e Meghan: la famiglia reale gli perdonerà anche questa?

La famiglia reale non smette mai di far notizia, soprattutto quando ci sono di mezzo i due coniugi Harry e Meghan. Gli innamorati sono in procinto di minare nuovamente la quiete di Palazzo Windsor. Già scossa per la seguitissima intervista di Oprah Winfrey, la regina Elisabetta potrebbe ritrovarsi a dover riaffrontare l’eco delle recenti rivelazioni.

Si pensava il capitolo dell’allontanamento da Londra dei duchi di Sussex fosse alla sua conclusione. In realtà, nulla c’è di più lontano.

Dopo una prima “riappacificazione” fra Harry e il resto della famiglia avvenuta in occasione della morte di Filippo d’Inghilterra, torna la preoccupazione in casa Windsor sui contenuti della ristampa di Finding Freedom. Il duca e la duchessa di Sussex pubblicheranno in estate una nuova edizione aggiornata della loro biografia “Finding Freedom“.

La prima edizione della biografia fu lanciata ad agosto del 2020, Al suo interno, la storia di Harry e Meghan in relazione alla loro scelta di abbandonare la vita di corte.

Cosa ci si aspetta dalla seconda edizione di Finding Freedom

La seconda edizione di Finding Freedom conterrà presumibilmente il dietro le quinte sulla morte del principe Filippo che ha ricondotto Harry a Londra, faccia a faccia con la famiglia reale. Ma tra le novità più attese ci sono anche i dettagli sull’intervista rilasciata a Oprah Winfrey che ha incollato allo schermo milioni di visitatori di tutto il mondo. Infine, si attendono le nuove dichiarazioni di Meghan sulle accuse mosse dallo staff della famiglia reale nei suoi confronti.

A gennaio di quest’anno era stato certificato un crollo negli acquisti del libro che si pensava avesse avuto decisamente più successo. Nel frattempo ci si chiede se quanto avvenuto fino ad ora potrebbe rivelarsi l’occasione ideale per nuove rivelazioni ma anche un investimento di “miglior risultato” per il duca e la duchessa di Sussex.