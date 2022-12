Netflix accoglie un nuovo titolo tutto italiano: Il mio nome è vendetta, con Alessandro Gassman, è il revenge movie che stavate aspettando.

Diretto da Cosimo Gomez, la pellicola è stata inserita nel catalogo della piattaforma streaming il 30 novembre 2022: scopriamo tutti i dettagli.

Il mio nome è vendetta: la trama del film

Il mio nome è vendetta parla chiaro e già dal titolo si percepisce a che cosa il pubblico andrà incontro. Definito revenge movie, la pellicola di Gomez racconta la storia di un uomo dal passato misterioso e dal suo irrefrenabile desiderio di vendicare la morte dei suoi cari. Tutto inizia con Sofia (interpretata da Ginevra Francesconi), una giovane ragazzina appassionata di hockey che decide di postare una foto del padre Santo (interpretato da Gassmann) mentre guida il suo fuoristrada in un torrente.

Santo è un uomo molto burbero e severo, a volte scorbutico, e ha sempre vietato alla figlia di pubblicare fotografie sui social network. Guarda caso, infatti, la foto che Sofia pubblica nonostante il divieto del padre, finisce per essere intercettata da un pericoloso boss della ‘ndragheta, don Angelo Lo Bianco, che vuole vendicare la morte del figlio.

Una foto innocente scatena il panico: Santo si ritrova immerso in una situazione terribile e sarà costretto a vendicare sua volta la morte di alcune delle sue persone più care.

Nel corso della pellicola la figlia Sofia scoprirà che il padre in realtà non si chiama Santo ma Domenico Franzè e che il suo passato non è dei più rosei.

Padre e figlia si ritroveranno a scappare dal Trentino fino a Milano, dove il sangue e la vendetta diventeranno i protagonisti principali.

Il cast di Il mio nome è vendetta

Il cast della pellicola assetata di vendetta è composta da importanti nomi del cinema italiano:

Alessandro Gassmann : Santo Romeo / Domenico Franzè

: Santo Romeo / Domenico Franzè Ginevra Francesconi : Sofia Romeo

: Sofia Romeo Alessio Praticò: Michele Lo Bianco

Francesco Villano: Rudi Crisarà

Gabriele Falsetta: Luigi Ferrario

Marcello Mazzarella: Vituzzo

Mauro Lamanna: Marino Gallo

Sinja Dieks: Ingrid Gruber

Luca Zamperoni: Patrick Gruber

Remo Girone : don Angelo Lo Bianco

: don Angelo Lo Bianco Isnaba Na Montche: Hakim

Liyu Jin

Emma Nitti: poliziotta

Il mio nome è vendetta è diretto da Cosimo Gomez, mentre i produttori esecutivi sono Maurizio Totti, Alessandro Usai e Iginio Straffi. La sceneggiatura è stata affidata a Sandrone Dazieri, Cosimo Gomez e Andrea Nobile.

Dove vedere Il mio nome è vendetta

Il mio nome è vendetta è approdato su Netflix il 30 novembre 2022 ed è disponibile a tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla piattaforma. Netflix offre la possibilità di scegliere tra diverse tipologie di abbonamento in base alla quantità di schermi coinvolti, così come offre la possibilità di effettuare pagamenti mensili e/o pagamenti annuali. L’utente, in base alle proprie esigenze e preferenze, sceglierà la soluzione più adatta.

Se vi piace il genere revenge e se avete voglia di pelle d’oca e suspense a 360 gradi, Il mio nome è vendetta è probabilmente il film che fa per voi. Dall’inizio alla fine la pellicola di Gomez vi catturerà.