La canzone “Il mio canto libero”, forse il successo più grande di Lucio Battisti, è stato amato ed interpretato da diversi artisti, ma il suo significato rimane ancora un po’ enigmatico. Anche il gruppo Coma_Cose lo ha interpretato al Festival di Sanremo 2021 insieme ad Alberto Radius Makamass.

Qui di seguito l’analisi del testo, il significato e le frasi più eloquenti della canzone.

Lucio Battisti, Il mio canto libero: il testo

In un mondo che

Non ci vuole più

Il mio canto libero sei tu

E l’immensità

Si apre intorno a noi

Al di là del limite degli occhi tuoi

Nasce il sentimento

Nasce in mezzo al pianto

E s’innalza altissimo e va

E vola sulle accuse della gente

A tutti i suoi retaggi indifferente

Sorretto da un anelito d’amore

Di vero amore

In un mondo che (Pietre, un giorno case)

Prigioniero è (Ricoperte dalle rose selvatiche)

Respiriamo liberi io e te (Rivivono, ci chiamano)

E la verità (Boschi abbandonati)

Si offre nuda a noi (Perciò sopravvissuti, vergini)

E limpida è l’immagine (Si aprono)

Ormai (Ci abbracciano)

Nuove sensazioni

Giovani emozioni

Si esprimono purissime in noi

La veste dei fantasmi del passato

Cadendo lascia il quadro immacolato

E s’alza un vento tiepido d’amore

Di vero amore

E riscopro te

Dolce compagna che

Non sai domandare, ma sai

Che ovunque andrai

Al fianco tuo mi avrai

Se tu lo vuoi

Pietre, un giorno case

Ricoperte dalle rose selvatiche

Rivivono, ci chiamano

Boschi abbandonati

E perciò sopravvissuti vergini

Si aprono, ci abbracciano

In un mondo che

Prigioniero è

Respiriamo liberi

Io e te

E la verità

Si offre nuda a noi

E limpida è l’immagine ormai

Nuove sensazioni

Giovani emozioni

Si esprimono purissime in noi

La veste dei fantasmi del passato

Cadendo lascia il quadro immacolato

E s’alza un vento tiepido d’amore

Di vero amore

E riscopro te

Il significato del brano

“Il mio canto libero”, come detto, è una canzone molto enigmatica il cui significato non è ancora stato compreso del tutto. Nonostante siano state mosse diverse accuse di fascismo al cantautore, il brano è una semplice canzone d’amore. Mogol, l’autore, avrebbe inserito note autobiografiche riferendosi alla sua nuova relazione dopo la separazione con la moglie. E la celebre frase “il mio canto libero sei tu” fa riferimento proprio al senso di libertà che respira con la nuova donna.

Considerando per un attimo invece le accuse di testo fascista, si pensa che la canzone sia un inno al fascismo, dove il canto libero è proprio il Duce, i fantasmi del passato sono i fallimenti e gli errori e la dolce compagnia è l’ideologia fascista.