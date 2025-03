Cos’è il micro retirement?

Negli ultimi giorni, il termine “micro retirement” ha iniziato a circolare con insistenza sui social media, in particolare su TikTok, dove i video dedicati a questo concetto si moltiplicano. Ma cosa significa realmente? Coniato nel 2007 da Timothy Ferriss nel suo libro “The 4-Hour Workweek”, il micro retirement rappresenta una pausa strategica nella vita lavorativa, simile a un anno sabbatico, ma con un approccio più innovativo. È un modo per i giovani di prendersi del tempo per sé stessi, dedicandosi a hobby, viaggi o studi, senza dover attendere la pensione per farlo.

Un cambiamento di mentalità

Questa nuova filosofia lavorativa è particolarmente attraente per la Generazione Z, che spesso rifiuta il tradizionale lavoro d’ufficio di otto ore al giorno. Molti giovani che abbracciano il micro retirement pianificano di viaggiare per un anno intero ogni tre anni di lavoro. Adama Lorna, ingegnera e creator, è una delle sostenitrici di questa pratica. Ha dichiarato: “Invece di aspettare di avere 60 o 70 anni per viaggiare, lo si fa mentre si è giovani e pieni di energia”. Questa mentalità rappresenta un cambiamento significativo rispetto alle generazioni precedenti, che tendevano a vedere il lavoro come un obbligo da adempiere fino alla pensione.

Le sfide del micro retirement

Tuttavia, il micro retirement non è privo di sfide. Una delle domande più frequenti riguarda la sostenibilità economica di questa scelta. Molti utenti di TikTok si chiedono come sia possibile vivere senza un lavoro per un anno. Le risposte variano: alcuni suggeriscono di risparmiare in anticipo, mentre altri sottolineano l’importanza di avere un supporto economico da parte della famiglia. Questo solleva interrogativi su come il micro retirement possa essere accessibile a tutti, considerando che chi appartiene a classi socio-economiche più basse potrebbe non avere la possibilità di prendersi una pausa dal lavoro.

Un futuro incerto

In un contesto in cui le pensioni future sono sempre più incerte, molti giovani si interrogano su come il micro retirement influenzerà la loro carriera a lungo termine. Alcuni sostengono che questo approccio potrebbe portare a una vita lavorativa più soddisfacente, mentre altri avvertono che potrebbe comportare rischi significativi. La verità è che il micro retirement rappresenta una nuova visione del lavoro, in cui i giovani cercano di essere “capo di sé stessi” e di trovare un equilibrio tra vita professionale e personale. Con il fenomeno del “job hopping” in aumento, è chiaro che i giovani stanno ridefinendo le regole del gioco lavorativo, cercando un modo per vivere appieno la propria vita, anche a costo di sfidare le convenzioni tradizionali.