Si intitola “Il lupo e il leone” il film diretto dal regista francese Gilles de Maistre, che uscirà nelle sale a partire dal 20 gennaio 2022. Scopriamo insieme di cosa parla la trama, chi sono i due protagonisti pelosi e qualche interessante curiosità sul dietro le quinte.

“Il lupo e il leone”: tutto sul film che racconta lo straordinario rapporto tra i due predatori

Abbiamo già avuto l’occasione di vedere de Maistre dietro l’occhio della cinepresa di “Mia e il leone bianco” ed è proprio alla fine delle riprese di questo film che al regista francese è venuta l’idea di “Il lupo e il leone”. In un’intervista infatti Gilles ha confidato che mentre era alle prese con un altro progetto, ha avuto l’occasione di conoscere Andrew Simpson, addestratore di animali specializzato in lupi e cani che ha lavorato, tra le altre cose, anche a “Il Trono di Spade” serie tv basata sull’omonima saga nata dalla penna di George R. R. Martin.

Successivamente, Andrew ha espresso il desiderio di vederlo lavorare con i leoni e lo ha raggiunto in Sudafrica. Dopo aver studiato il comportamento dei leoni che convivono con altri predatori di specie diverse dalla loro, è arrivata l’idea di un film con leoni e lupi come protagonisti.

La trama del film

Il film racconta la storia di Alma, che rientra nel Québec per la morte dell’amato nonno. Una volta lì. la ragazza si ritrova a dover gestire un cucciolo di leone, letteralmente caduto dal cielo a causa di un incidente aereo. Seppur con qualche incertezza su come crescerlo, Alma prende la decisione di tenerlo, o l’alternativa per il piccolo leoncino, sarebbe stata quella di finire prigioniero dietro le sbarre di un circo. La giovane passa le sue giornate immersa nella natura incontaminata dell’isola privata che era appartenuta al nonno, che tra le diverse specie animali ospita anche uno splendido esemplare femmina di lupo artico, vecchia “amica” del nonno della protagonista.

La lupa inizia a fidarsi di Alma, tanto che le porta a casa il proprio cucciolo, per difenderlo dalla minaccia di uno strano scienziato. Alma si ritrova così a prendersi cura non solo di un cucciolo, ma di due, per di più appartenenti a due specie di predatori molto diversi tra loro, che in natura sarebbero amici letali. Dà loro dei nomi: Mozart, il lupo e Dreamer, il leone e li fa crescere come se fossero fratelli.

Le tematiche affrontate nel film

Le tematiche del film girano tutte attorno ad un concetto più grande, che dovrebbe essere alla base della vita in una società civile, in perfetto equilibrio tra uomini e natura.

“Il lupo e il leone” lancia un esempio di tolleranza e porta a riflettere su quanto le barriere, di qualsiasi tipo, siano ridicole e a quanto servano ad alimentare la paura del diverso, più che a proteggere.

Chi sono i protagonisti del film

I protagonisti di “Il lupo e il leone” sono tre, un’umana e due attori a quattro zampe. Alma è interpretata da Molly Kunz, Mozart è interpretato dal lupo Walter e Dreamer è interpretato invece dal leone Paddington.

I due attori pelosi non sono inseparabili solo a favore di telecamera ma vivono realmente insieme nella riserva di Andrew Simpson in Canada. A fine riprese infatti, il lupo sarebbe dovuto tornare nel ranch di Andrew mentre il leone doveva essere portato in Africa insieme a quelli già visti in “Mia e il leone bianco”. Alla fine però, vedendo il rapporto che gli animali avevano instaurato, nessuno se l’è sentita di separarli e oggi Walter e Paddington sono indivisibili.