Il look total green di Diletta Leotta: tendenze inverno 2025/2026

Con l’arrivo dell’inverno, le temperature iniziano a scendere e la moda si riempie di pellicce ecologiche e dettagli soffici. Tra le celebrità che hanno abbracciato questa tendenza c’è Diletta Leotta, nota conduttrice radiofonica, che ha recentemente sfoggiato un outfit monocromatico molto particolare. Si analizzano i dettagli di questo look e come indossare la pelliccia ecologica, un must-have della stagione.

La rinascita della pelliccia ecologica

La pelliccia, in particolare quella ecologica, sta vivendo una vera e propria rinascita nel panorama della moda autunno-inverno 2025/2026.

Questo ritorno è caratterizzato da un mix di nostalgia e lusso, arricchito da una crescente consapevolezza ambientale. Le pellicce moderne sono tutte false, permettendo di abbracciare uno stile elegante senza compromettere i valori etici. I designer propongono modelli con linee audaci e personalità, dalle silhouette lunghe e avvolgenti alle versioni più corte, perfette per un look quotidiano.

Il look di Diletta Leotta

Diletta Leotta ha colpito con il suo recente look, che evidenzia un capospalla di tendenza in pelliccia ecologica.

La sua scelta è ricaduta su una pelliccia corta di un elegante verde militare, caratterizzata da una texture arricciata e un aspetto volutamente disordinato. Questo modello non solo si distingue per il colore, ma si abbina perfettamente a un altro pezzo chiave del suo outfit: un audace coordinato in stile lingerie. I pantaloncini corti in maglia, adornati da inserti in pizzo, aggiungono un tocco di sensualità al look.

Accessori e dettagli del look

Per completare il suo outfit, Diletta ha scelto degli stivali slouchy beige, che arrivano fin sotto il ginocchio e presentano una punta aperta, creando un contrasto interessante con il resto dell’abbigliamento. Questo mix di elementi rende il suo look non solo affascinante, ma anche estremamente attuale, perfetto per le uscite serali o per eventi speciali. La combinazione di pelliccia ecologica e dettagli audaci rappresenta un’ottima opportunità per esprimere il proprio stile personale in modo responsabile.

La vita privata di Diletta e Loris Karius

Oltre alla moda, Diletta Leotta è spesso al centro dell’attenzione anche per la sua vita privata, in particolare per la relazione con il calciatore Loris Karius. Secondo le voci di gossip, la coppia attraverserebbe momenti di crisi, ma in un recente intervento nel podcast Supernova di Alessandro Cattelan, Diletta ha chiarito che si tratta solo di pettegolezzi. La conduttrice ha spiegato che la cultura del gossip in Germania è differente e che Loris, essendo tedesco, tende a essere più riservato e meno espansivo.

“In Germania non c’è molto questa cultura del gossip, ma lui non ha capito molto come funziona. Gli dico spesso di mostrarsi più sorridente per evitare malintesi”, ha rivelato Diletta, confermando che la loro relazione è solida nonostante la distanza. Infatti, Diletta vive a Milano con la loro figlia Aria, mentre Loris gioca a Düsseldorf nello Schalke 04, ma si vedono regolarmente. “Non vedersi tutti i giorni ha i suoi lati negativi, ma è bello anche sentire la mancanza”, ha aggiunto, sottolineando l’importanza dei legami emotivi anche a distanza.