Il 18 dicembre è stato il debutto in TV per la sorella ferragni, che non ha rinunciato a un esordio in grande stile: look total black con orecchini e décolleté abbinati di colore fucsia.

Valentina Ferragni e il debutto in TV a Verissimo

Valentina Ferragni è all’apice della sua carriera. Dal suo brand di gioielli, fino a personaggio fondamentale per la serie tv “The Ferragnez“, appena uscita su Amazon Prime Video. E ovviamente non poteva mancare il debutto in televisione: la sorella di Chiara è stata tra gli ospiti di Verissimo nella puntata andata in onda sabato 18 dicembre.

Durante l’intervista rilasciata a Silvia Toffanin ha parlato del tumore alla pelle e dell’influenza che ha avuto su di lei la sorella maggiore, il tutto senza rinunciare allo stile glamour che da sempre la contraddistingue.

Valentina Ferragni a Verissimo: le sue confidenze

La più piccola delle sorelle Ferragni ha poi parlato apertamente del problema che l’ha vista protagonista negll’ultimo periodo. Valentina, infatti, ha avuto un tumore alla pelle che l’ha costretta ad un intervento chirurgico e le ha lasciato un’evidente cicatrice sul viso:

«Per fortuna questo tipo di tumore non è il peggiore tra quelli epidermici. Ma se avessi aspettato altro tempo avrei dovuto subire un innesto di pelle con un intervento molto più invasivo. Ora però dovrei essere guarita al 100%».

Valentina Ferragni a Verissimo: il look della serata

Un evento importante come l’esordio in televisione necessita di un outifit adeguato, soprattutto per un’icona del fashion qual è Valentina Ferragni. E anche questa volta n on ha deluaso le aspettative.

Ha abbinato dei leggings con staffa, uno dei pezzi forti di questa stagione, a un top lungo con scollatura geometrica e zip. Nel suo outfit non poteva mancare un tocco total pink, evidenziato dai décolleté col tacco fucsia agli orecchini rosa della sua collezione, il modello Uali a forma di triangolo pendente.