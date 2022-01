Una delle storie più appassionanti di sempre, l’epica storia creata da Jules Verne è stata trasposta in un nuovo adattamento. Ecco l’ultima novità su Rai 1: Il giro del mondo in 80 giorni, con un ottimo cast e una trama avvincente.

Lo show in 8 episodi è prodotto dall’inglese BBC, in collaborazione la Rai, e altre case tedesche e francesi. La trama ripercorrerà la storia tradizionale scritta da Verne, con qualche differenza. All’interno del cast c’è anche qualche nome italiano.

Il giro del mondo in 80 giorni: la trama della serie

Pubblicato da Jules Verne nel 1873, è diventato subito uno dei suoi romanzi più celebri. Il giro del mondo in 80 giorni arriva con un nuovo cast e una trama rivisitata su Rai 1.

Si tratta infatti dell’ultima trasposizione della storia, che questa volta diventerà una serie tv in 8 episodi, ognuno dalla durata di un’ora. In onda sulle reti inglese dal 26 Dicembre 2021, lo show arriverà presto anche sulle reti italiane. La trama avrà sempre al centro il personaggio Phileas Fogg, un eccentrico scienziato londinese che fa una scommessa ardita: completare un intero giro del mondo in 80 giorni. Contro di lui si muoverà il suo rivale, Nyle Bellamy, che tenterà di ostacolarlo in tutti i modi per vincere la scommessa.

Fogg non è però da solo; infatti sarà accompagnato da Passepartout, un furbo maggiordomo francese che in realtà è un ladro. Durante il viaggio farà anche la conoscenza di Abigail Fix, una giornalista figlia di un magnate di un quotidiano inglese. Inizialmente mal vista da Fogg, con il tempo lo scienziato si renderà conto di non poter fare a meno della sua presenza per la buona riuscita dell’impresa. Il suo personaggio ha subito le maggiori modifiche dalla trama originale. Se nel libro di Verne Fix è un giornalista che antagonizza Fogg, nella nuova serie diventa una donna intraprendente e avventurosa, pronta a vedere il mondo.

Il cast e i luoghi delle riprese

La punta di diamante del cast di questa serie tv è David Tennant, che interpreta il ruolo del protagonista Phileas Fogg. Uno degli attori più celebri del Regno Unito, in Italia è famoso soprattutto per essere stato uno dei personaggi principali della serie Doctor Who e per il recente show Good Omens su prime video. Al suo fianco nei panni di Passepartout c’è l’attore francese Ibrahim Koma. La tedesca Leonie Benesch interpreta invece Abigail; per i più è celebre per le serie tv Babylon Berlin e soprattutto The Crown.

Inizialmente ostacolata dalla pandemia, la serie è riuscita a girare le proprie scene in numerose location da sogno sparse in tutto il mondo. I lavori sono stati interrotti per quasi un anno, ma una volta ripresi non si sono più fermati. Fra i luoghi più utilizzati ci sono il Sud Africa, per le scene ambientate nei paesi più esotici e in mezzo alla natura, e la Romania, che è stata utilizzata per i momenti ambientati in Nord America e in Europa. Inoltre, la serie è già stata rinnovata per una seconda stagione, anche se è troppo presto per sapere la data di uscita.