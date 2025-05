Un inizio difficile per The Couple

Il nuovo reality game di Mediaset, The Couple, condotto da Ilary Blasi, ha fatto il suo debutto con grandi aspettative, ma dopo sole tre puntate si può già parlare di flop. Gli ascolti, infatti, sono stati deludenti, con l’ultima puntata che ha raggiunto solo il 10.89% di share. Questo risultato ha sollevato interrogativi sulla possibilità di una chiusura anticipata del programma, ma ci sono fattori che complicano la situazione.

Il montepremi milionario come ostacolo

Uno degli elementi chiave che tiene in vita The Couple è il montepremi milionario di un milione di euro, che deve essere assegnato alla coppia vincitrice. Questo premio, che è dieci volte superiore a quello del Grande Fratello, rappresenta un ostacolo significativo per una chiusura immediata del programma. Secondo le ultime indiscrezioni, Mediaset sarebbe costretta a proseguire la trasmissione per almeno altre due o tre puntate, per giustificare la vincita e portare a termine le dinamiche di gioco.

Critiche e aspettative del pubblico

Nonostante la conduzione di Ilary Blasi, che ha sempre dimostrato di essere autentica e coinvolgente, il pubblico sembra aver perso interesse per il format. Le dinamiche del reality sono state percepite come ripetitive e poco innovative, portando a una certa stanchezza tra gli spettatori. La conduttrice, dopo un lungo periodo di assenza da Mediaset, non è riuscita a riportare l’attenzione su un genere che, negli ultimi anni, ha visto un notevole calo di popolarità.

Il futuro di The Couple

Attualmente, non ci sono conferme ufficiali riguardo a una data di chiusura per The Couple. Tuttavia, le voci di corridoio parlano di un clima teso all’interno della produzione, con Ilary Blasi sotto accusa per non aver saputo attrarre il pubblico come ci si aspettava. La situazione è complessa e, sebbene il programma debba continuare per motivi legati al montepremi, è chiaro che Mediaset dovrà rivedere le sue strategie per il futuro, tenendo conto di un pubblico che chiede contenuti freschi e coinvolgenti.