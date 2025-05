Analisi delle cause e delle possibili soluzioni per colmare il gap di genere nelle STEM.

Il contesto attuale delle ragazze nelle STEM

Negli ultimi anni, il tema del divario di genere nelle discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) ha acquisito sempre più rilevanza. Le statistiche mostrano che, nonostante le ragazze ottengano buoni risultati a scuola, la loro presenza nei corsi universitari tecnici è nettamente inferiore rispetto a quella dei ragazzi. Secondo l’indagine PISA 2022, le ragazze italiane hanno ottenuto in media 461 punti in matematica, ventuno in meno rispetto ai loro coetanei maschi. Questo divario non si limita solo ai risultati, ma si riflette anche nelle aspirazioni professionali, dove le ragazze si mostrano meno interessate a carriere nel settore ICT.

Le cause del divario di genere

Le ragioni di questo fenomeno sono molteplici e complesse. Innanzitutto, è importante considerare l’autostima e l’atteggiamento delle ragazze nei confronti delle materie scientifiche. Le prove di matematica mostrano che la fiducia nell’affrontare problemi complessi è fondamentale. Le ragazze, infatti, tendono a sentirsi più ansiose rispetto ai ragazzi quando si tratta di affrontare sfide matematiche. Questo porta a una distribuzione “a clessidra” delle competenze, con molte ragazze che si trovano ai livelli più bassi e poche che eccellono.

Il ruolo delle esperienze formative

Un altro aspetto cruciale è l’importanza delle esperienze formative sin dalla giovane età. L’introduzione di percorsi di coding e di problem-solving nelle scuole primarie ha dimostrato di migliorare le competenze digitali delle ragazze. Secondo i dati ICILS-INVALSI 2023, le ragazze esposte a laboratori strutturati hanno ottenuto risultati significativamente migliori. Inoltre, il mentoring e la presenza di role model femminili nel settore STEM possono fare la differenza. Progetti come “Girls Code It Better” hanno già mostrato un incremento delle iscrizioni femminili nei corsi tecnici.

Le prospettive future

È fondamentale continuare a lavorare per colmare il divario di genere nelle STEM. Le ragazze devono essere incoraggiate a perseguire carriere in questo campo, non solo per il loro sviluppo personale, ma anche per il bene della società. La presenza di donne nei settori tecnologici non solo arricchisce il panorama professionale, ma contribuisce anche a una maggiore diversità di pensiero e innovazione. Se le ragazze vedono esempi di successo e ricevono il supporto necessario, possono diventare le future leader nel mondo STEM.