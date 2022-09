Chi nomina Il Corvo agli estimatori del mondo del cinema, nomina un film certamente intramontabile. Possiamo senza dubbio dire che la pellicola del 1994 con Brandon Lee protagonista è diventata un cult cinematografico. La storia è tratta da un fumetto di James O’ Barr, ma al tempo stesso echeggia alla trama del Conte di Montecristo.

Il corvo: la trama del film

Le ambientazioni e le atmosfere del film sono senza dubbio gotiche, così come l’aspetto dell’attore protagonista suggerisce. Ma vediamo meglio la storia raccontata nel film diretto da Alex Proyas.

Tin Tin, un criminale, viene ucciso da un uomo misterioso, dall’aspetto bizzarro e anche un po’ inquietante. Parliamo di Eric Draven, con il suo volto dipinto da Pierrot. Proprio Eric, un anno prima della vicenda, era stato vittima insieme alla sua amatissima ragazza Shelley di un’aggressione brutale proprio da parte di Tin Tin.

Il criminale e i suoi scagnozzi erano convinti di aver ucciso entrambi i giovani, ma inspiegabilmente Eric è tornato in vita, in cerca della sua vendetta – accompagnato dall’iconico corvo da cui trae spunto il titolo del film.

La narrazione è quindi incentrata proprio sul concetto di vendetta: la caccia di Eric è però più difficile del previsto. Affronta infatti tanti criminali in quella che viene chiamata “La notte del diavolo”, una tradizione criminale di cui è preda la città.

Il suo obiettivo finale è il capo dei criminali: Top Dollar. Ma propio il corvo che accompagna Eric si rivela essere il suo punto debole: ferendo l’animale è possibile fare del male anche lui e questo non sfugge a Myca, amante del boss, intenzionata a fermare la vendetta del giovane. Ma Eric non demoderà e, per compiere la sua missione, troverà un aiuto in Albrecht, un poliziotto.

Solo questo potrerà il protagonista de Il corvo a ricongiungersi con la sua amata, finalmente in pace.

Il corvo: il cast e la vicenda di Brandon Lee

Quello de Il corvo è un cast ormai noto a tutti, composto da: Sofia Shinas (Shelley), Rochelle Davis (nei panni di Sarah), Ernie Hudson (il poliziotto), Michael Wincott (il capobanda), Bai Ling (l’amante di Top Dollar), Tony Todd (Grange).

Senza dubbio però la star protagonista del film è Brand Lee. Il figlio di Bruce Lee era al tempo un giovane attore in ascesa, la cui carriera purtroppo si è interrotta troppo presto. Brandon Lee infatti è rimasto ucciso proprio durante le riprese del film, a causa di un incidente sul set. Nello specifico, Brandon Lee rimase ferito a seguito di un colpo di pistola accidentale e venne a mancare a otto giorni dalla fine delle riprese. Per questo le scene incomplete furono modificate riscrivendo la sceneggiatura ma anche realizzate, dove possibile, tramite montaggi, controfigure e ricostruzioni digitali. Questo ha sicuramente contribuito alla fame de Il corvo, ha sostanzialmente ha immortalato le ultime immagini di Brandon Lee. L’evento non ha fatto altro poi che aumentare l’aurea un po’ macabra della pellicola e a darle un significato del tutto diverso alla luce degli eventi realmente accaduti.