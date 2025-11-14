Il compleanno di Re Carlo: festeggiamenti e un ritratto speciale

Il 14 novembre 2025 segna un giorno speciale per la monarchia britannica: Re Carlo spegne 77 candeline. Per marcare questa ricorrenza, Buckingham Palace ha condiviso un ritratto inedito del sovrano sul suo profilo ufficiale di Instagram, evidenziando il suo amore per la natura e l’ecologia.

Un ritratto dal significato profondo

Il nuovo ritratto, scattato nei giardini del castello di Sandringham nel Norfolk, rappresenta Carlo in un momento di tranquillità, vestito con un giaccone chiaro e pantaloni beige.

Il sovrano tiene in mano un bastone, circondato dal verde dei giardini recentemente restaurati. Questa scelta non è casuale; i giardini sono stati riaperti al pubblico dopo un restauro di tre anni.

Un compleanno privato e celebrativo

Questo giorno rappresenta il compleanno privato di Re Carlo, mentre il suo compleanno pubblico è celebrato ogni anno a giugno attraverso il Trooping The Colour. La foto, accompagnata da un semplice messaggio di ringraziamento per gli auguri ricevuti, è stata anche condivisa dalle storie Instagram di William e Kate, sottolineando l’importanza della famiglia.

Le celebrazioni ufficiali

Nonostante il tono più intimo di questa giornata, Carlo non ha potuto evitare di svolgere i suoi doveri reali. Le celebrazioni hanno incluso i tradizionali colpi di cannone a Londra e le campane di Westminster, che hanno risuonato per onorare il sovrano. A seguire, Carlo e Camilla si sono recati in Galles per un’importante visita ufficiale, accolti da una folla calorosa nonostante la pioggia.

Un ricevimento speciale

La giornata si è conclusa con un ricevimento al castello di Cyfarthfa, che festeggia il suo 200° anniversario. Qui, celebrità e ospiti di spicco si sono riuniti per celebrare l’occasione. Durante l’evento, Re Carlo ha avuto l’onore di tagliare una torta commemorativa raffigurante l’antico maniero, un gesto simbolico per il suo compleanno e per la storicità del luogo.

Un re impegnato nella sostenibilità

Re Carlo è noto per il suo impegno verso l’ecologia e la sostenibilità.

La sua passione per il giardinaggio si riflette non solo nel ritratto, ma anche nelle politiche agricole adottate nelle sue proprietà, dove promuove tecniche di coltivazione sostenibili. Il suo amore per la natura è un pilastro della sua vita e del suo regno.

Il messaggio di Carlo

Il messaggio del re, semplice ma ricco di significato, ha fatto eco alle sue convinzioni. Attraverso la fotografia e la sua presenza nei giardini, Carlo comunica non solo il suo affetto per il mondo naturale, ma anche un invito a tutti a prendersi cura del nostro pianeta. Il suo compleanno diventa quindi un momento di riflessione su ciò che possiamo fare per migliorare l’ambiente che ci circonda.