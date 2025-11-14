Il Compleanno di Re Carlo: Celebrazione dei 77 Anni con un Incantevole Ritratto in Giardino

Re Carlo compie 77 anni e il Palazzo ha festeggiato questo importante traguardo con un ritratto che esprime la sua profonda passione per la natura.

Il 14 novembre segna un’importante ricorrenza per Re Carlo, che compie 77 anni. Questa data rappresenta il suo compleanno privato, in contrasto con le celebrazioni pubbliche che si svolgono durante il Trooping the Colour a giugno. Per commemorare l’occasione, Buckingham Palace ha condiviso su Instagram un nuovo ritratto del sovrano, colto in un momento di tranquillità nei giardini del castello di Sandringham.

Il ritratto e il significato ecologico

Nell’immagine, Carlo è ritratto in un giardino ristrutturato, indossando un giaccone chiaro e pantaloni beige, mentre tiene un bastone e sorride. Questa scelta di ambientazione non è casuale; il re ha sempre manifestato un forte interesse per l’ecologia e la sostenibilità ambientale. I giardini del castello, riaperti dopo un restauro triennale, sono un riflesso della sua dedizione alla cura del nostro pianeta.

Un compleanno sobrio ma significativo

Nonostante sia un compleanno privato, il Re non può permettersi di trascorrere la giornata senza onorare i suoi doveri.

Anche senza grandi festeggiamenti, i tradizionali colpi di cannone a Londra e il suono delle campane di Westminster hanno salutato questo giorno speciale. Accompagnato dalla consorte Camilla, Carlo ha visitato il Galles, dove è stato accolto da una folla calorosa e, stranamente, dalla pioggia.

Festeggiamenti ufficiali e celebrazioni

La giornata è culminata in un ricevimento al castello di Cyfarthfa, un luogo emblematico che celebra il suo 200° anniversario. Qui, diverse celebrità del mondo dello spettacolo e della cultura sono state invitate per festeggiare il re.

Durante l’evento, Carlo ha avuto l’onore di tagliare una torta che rappresentava il castello stesso, simboleggiando il legame tra la monarchia e il patrimonio culturale britannico.

Un re dedicato alla famiglia e al paese

Re Carlo, nato il 14 novembre 1948, è il primo monarca britannico a discendere dalla regina Vittoria attraverso due linee di successione. La sua vita è stata caratterizzata da un forte senso del dovere e dalla volontà di servire il suo paese.

Nonostante il suo status, ha sempre mantenuto una connessione profonda con le sue radici, come dimostrano le sue visite frequenti in Galles e il suo impegno per la comunità.

I 77 anni di Re Carlo non rappresentano solo un traguardo personale, ma anche un momento per riflettere sul suo operato e sulla sua visione per un futuro sostenibile. Con questo nuovo ritratto, il sovrano continua a rimanere un simbolo di stabilità e innovazione per il Regno Unito e oltre.