“Il cattivo poeta” è un film diretto da Gianluca Jodice e interpretato dall’attore e regista Sergio Castellitto, il quale interpreta il poeta e vate Gabriele D’Annunzio negli ultimi anni della sua vita, trascorsi presso la sua villa chiamata “Il Vittoriale degli italiani”: il film ha riscosso un grandissimo successo di pubblico e al botteghino.

Il cattivo poeta, trama

La vita di Gabriele D’Annunzio, sommo poeta e Vate della poesia italiana, prima del 1921 è stato un tripudio di successi e glorie, lussi e lussuria, donne e poesia. In seguito alla Prima Guerra Mondiale, D’Annunzio guidò la riconquista della città di Fiume e riuscì a tenerla in possesso per ben sedici mesi elaborando anche una innovativa costituzione.

Il film “Il cattivo poeta” però parla del periodo successivo a quelle glorie.

Nel 1921 infatti il Vate, deluso dalla conclusione dell’esperienza fiumana, si ritirò a vivere su una villa presso il Lago di Garda, in seguito soprannominata “Il Vittoriale degli italiani“. La trama del film si focalizza in particolare sugli avvenimenti, tra realtà storica e solo qualche pizzico di fiction, che seguirono l’anno 1936. In quegli anni infatti viene inviato presso “Il Vittoriale” un soldato fascista, Giovanni Comini, che avrà la missione cruciale di controllare Gabriele D’Annunzio, il quale potrebbe mettere seriamente a repentaglio l’alleanza tra Hitler e Mussolini.

Il Vate però, con le sue doti fascinatorie, riuscirà a far vacillare il giovane Comini.

Il cattivo poeta, trama e cast

Protagonista assoluto del film è il regista e attore Sergio Castellitto, noto per le trasposizioni cinematografiche dei libri della moglie Margaret Mazzantini (Venuto al mondo, Non ti muovere). Castellitto, con la sua estrema bravura nella recitazione e anche grazie all’eccellente trucco e ai costumi rende sullo schermo in modo magistrale il vate della poesia italiana, Gabriele D’Annunzio.

Al suo fianco, nel cast, ci sono anche l’attore esordiente Francesco Patanè (al suo primo ruolo cinematografico) che interpreta il federale Giovanni Comini, Tommaso Ragno (1992; Baby) nei panni di Giancarlo Maroni, Clotilde Courau che interpreta il ruolo di Amélie Mazoyer, Fausto Russo Alesiè invece, nel film, Achille Starace e Massimiliano Rossi interpreta il ruolo del Commissario Rizzo.

Il cattivo poeta, trama e dettagli sul film

Il regista del film, Gianluca Jodice, è da poco approdato al genere del lungometraggio ma ha già dimostrato grandi doti, come si può capire anche dal grande successo del suo film sul Vate. I produttori del lungometraggio sono Andrea Paris e Matteo Rovere, quest’ultimo già regista di produzioni storiche come Il primo re (2019) e Romulus (2020).

Il film è stato quasi tutto ambientato nella storica dimora di Gabriele D’Annunzio, il Vittoriale degli Italiani, sito sul Lago di Garda. In questa splendida e fastosa dimora il Vate si ‘isolò’ negli ultimi anni della sua vita, tra i lussi sfrenati e gli oggetti preziosi. Proprio il presidente della Fondazione Vittoriale degli Italiani Giordano Bruno Guerri è stato di grande aiuto durante le riprese, giudicando il film come un’operazione utile a rivelare la vera natura del poeta D’Annunzio, spesso velata da enormi pregiudizi. Inoltre, secondo Guerri, il film sarà anche un’operazione di immagine per il Vittoriale.

