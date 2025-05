Un omicidio che ha scosso l’Italia e il mondo

Il caso di Veronica De Nitto, assassinata nel 2021 a Daly City, California, è un dramma che ha colpito profondamente non solo la sua famiglia, ma anche l’opinione pubblica. A soli 34 anni, Veronica ha visto spezzare i suoi sogni e la sua vita in un atto di violenza inaudita. Il suo assassino, Renato Yedra-Briseno, è attualmente latitante e ricercato dall’FBI, ma la sua cattura sembra essere un miraggio lontano.

Una famiglia in attesa di giustizia

La famiglia di Veronica, guidata dal padre Luigi, non ha mai smesso di lottare per ottenere giustizia. Ogni manifestazione, ogni presidio, ogni flash mob è un modo per mantenere viva la memoria di Veronica e per chiedere che il suo caso non venga dimenticato. “Veronica non è solo una vittima, ma una storia che non può essere dimenticata”, afferma Luigi, mentre il dolore per la perdita della figlia si mescola alla frustrazione per l’assenza di risposte concrete da parte delle autorità.

Un femminicidio che grida vendetta

Il femminicidio di Veronica è emblematico di una violenza di genere che continua a persistere. La sua storia è quella di una donna che, nonostante le difficoltà, cercava di ricostruire la propria vita dopo aver perso il lavoro durante la pandemia. Ma la relazione con Renato si è rivelata tossica e violenta. “Conoscevo mia sorella, e sapevo che non avrebbe mai portato avanti una gravidanza in una situazione così instabile”, racconta la sorella Hilary, che ha vissuto il dramma della nascita della sua bambina mentre Veronica veniva brutalmente assassinata.

Le indagini ferme e le speranze di una famiglia

Quattro anni dopo, le indagini sul caso di Veronica sono ferme. La famiglia ha chiesto assistenza legale e ha cercato di far sentire la propria voce, ma le comunicazioni con le autorità statunitensi sono lente e incerte. “È impensabile che gli Stati Uniti non siano ancora stati in grado di rintracciare Yedra-Briseno”, afferma l’avvocata Virginia Dascanio, che sta seguendo il caso. La mancanza di collaborazione tra le autorità italiane e americane ha reso la situazione ancora più frustrante per la famiglia De Nitto.

Un appello alla giustizia senza confini

La storia di Veronica De Nitto è un richiamo alla responsabilità di tutti noi. Non possiamo permettere che il suo caso venga dimenticato. La giustizia non deve avere confini e ogni vittima merita di essere ricordata e onorata. La famiglia De Nitto continua a chiedere che le autorità italiane e americane collaborino per fare luce su questo omicidio e per garantire che l’assassino venga catturato. “Vogliamo che Veronica non venga dimenticata, che la sua storia venga raccontata e che la giustizia venga finalmente servita”, conclude Hilary, con la speranza che la sua voce possa fare la differenza.