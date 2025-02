Un amore nato sotto i riflettori

Ignazio Moser, noto per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, ha trovato l’amore nella bellissima Cecilia Rodriguez. La loro storia è iniziata nel 2017, quando entrambi erano concorrenti del reality show. Ignazio ha rivelato che, nonostante Cecilia fosse fidanzata all’epoca, il suo fascino e il suo spirito imprenditoriale lo hanno spinto a provarci. “L’ho conquistata con spirito imprenditoriale, il fisico e la terza cosa non si può dire…” ha dichiarato, lasciando intendere che il loro legame va ben oltre l’attrazione fisica.

Una vita di coppia normale

Oggi, Moser descrive il loro rapporto come “molto normale”, sottolineando il carattere di Cecilia: “E’ veramente una donna di famiglia, zero egocentrica, zero esibizionista”. La coppia sembra aver trovato un equilibrio tra la vita pubblica e quella privata, apprezzando i momenti di quotidianità. Ignazio ha anche rivelato che, nonostante le sue responsabilità, a volte si sente un po’ sopraffatto dalla vita domestica, come quando Cecilia lo rimprovera per non portare fuori i cani. “Io le rompo le scatole perché mi obbliga a due o tre ore di scelta di film o serie e dopo 20 minuti si addormenta”, ha scherzato.

Il matrimonio e la celebrazione dell’amore

Recentemente, Ignazio e Cecilia hanno celebrato il loro matrimonio, un evento che ha visto la partecipazione di 200 invitati, tutti amici e familiari. Moser ha lasciato gran parte dell’organizzazione a una wedding planner, affermando che l’importante era rendere felice la moglie. “Avere così tante persone intorno che ti vogliono bene, è bello”, ha commentato. Tuttavia, ha anche ammesso che non è riuscito a rientrare delle spese con i regali ricevuti, un segno che l’amore e la celebrazione erano ciò che contava di più.

Amicizie e stima nel mondo dello spettacolo

Ignazio ha parlato anche delle sue amicizie nel mondo della musica, in particolare con il trapper Tony Effe, sottolineando come la sua musica lo colpisca. Inoltre, ha espresso la sua ammirazione per Stefano De Martino, ex marito della cognata Belen, definendolo “bravo, simpatico e bello”. Queste relazioni dimostrano come Ignazio riesca a mantenere legami autentici anche in un ambiente così competitivo e spesso superficiale come quello dello spettacolo.