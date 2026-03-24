IED e la sfilata Future Starts Slow: una visione lenta per la moda

La partecipazione di IED a Fashion Graduate Italia, iniziativa promossa da Piattaforma Sistema Formativo Moda, si è concretizzata in una sfilata che ha voluto interrogare i ritmi e i valori del sistema moda contemporaneo. Il fashion show FUTURE STARTS SLOW è andato in scena giovedì 24 ottobre alla Base Milano, proponendo una lettura che privilegia l’evoluzione graduale e la cura nel processo creativo. In questo contesto, l’evento ha rappresentato un ponte tra formazione e industria, con l’obiettivo di far emergere nuovi talenti e riflettere su pratiche produttive più attente.

La scelta del concept ha accompagnato ogni momento della serata: EYES WIDE OPEN ha fornito la cornice concettuale per immaginare un futuro che non nasce in fretta ma si costruisce con tempo e responsabilità. Le proposte presentate hanno messo in evidenza il lavoro di otto giovani diplomati in Fashion Design provenienti dalle sedi italiane del gruppo IED, attraverso una selezione di capsule collection per uomo, donna e linee genderless. L’evento ha voluto così testimoniare come estetica e riflessione etica possano convivere in una visione di lungo periodo.

Un futuro che prende forma

La passerella è stata uno spazio di sperimentazione in cui ogni progetto ha raccontato una fase del percorso evolutivo dell’idea di moda. Le capsule sono state presentate come istantanee di uno stato di transizione: elementi di ricerca, dettagli tecnici e scelte materiali si sono intrecciati per offrire una narrazione coerente. Il termine capsule collection è stato usato per indicare collezioni essenziali, focalizzate sulla qualità e sulla coerenza progettuale, piuttosto che sulla sovrapproduzione.

In questo senso, le proposte hanno privilegiato la durata del progetto e la sua capacità di dialogare con i cambiamenti della vita quotidiana.

La centralità della persona

Al cuore delle collezioni è rimasta la figura dell’individuo: l’abito è stato pensato come complemento dell’esperienza personale, non come elemento che nega o sovrasta l’identità. Questo approccio pone l’accento sull’interiorità del portatore come fulcro progettuale, dimostrando come la moda possa accompagnare e arricchire la persona senza annullarne le sfumature.

La proposta ha inoltre lanciato un invito al settore: rallentare i ritmi produttivi per consentire processi più sostenibili e rispettosi. Tale invito si traduce in pratica nella ricerca di soluzioni che uniscano estetica e responsabilità.

Attività collaterali e formazione

Oltre alla sfilata, IED ha organizzato una serie di iniziative pensate per favorire il confronto e l’orientamento: portfolio review, workshop tematici e una lecture aperta al pubblico hanno animato gli spazi espositivi. Queste attività hanno permesso ai giovani creativi di ricevere feedback concreti, approfondire metodologie progettuali e sviluppare competenze pratiche utili per il mercato del lavoro. L’area espositiva dedicata ai progetti della scuola di Moda ha offerto uno sguardo diretto sui percorsi didattici e sulle possibili traiettorie professionali.

Orientamento e sbocchi professionali

Lo spazio informativo allestito da IED è stato pensato anche per gli studenti delle scuole superiori di secondo grado interessati al settore moda: materiali, consulenze e incontri hanno aiutato a comprendere i diversi livelli del percorso formativo e le opportunità lavorative. In un momento in cui il mercato richiede sempre più specializzazioni e capacità di adattamento, iniziative come questa favoriscono l’incontro tra domanda e offerta di competenze, permettendo ai giovani diplomandi di orientarsi con maggiore consapevolezza.

Impatto e prospettive

La presenza di IED a Fashion Graduate Italia ha voluto sottolineare un messaggio chiaro: la moda può cogliere la sfida della sostenibilità senza rinunciare alla creatività. Presentando FUTURE STARTS SLOW, la scuola ha mostrato come una progettazione meditata e tempo di produzione adeguato possano generare risultati di valore, sia estetico sia etico. L’esperienza ha inoltre rafforzato il ruolo formativo dell’istituto, capace di accompagnare i neodiplomati verso il mondo professionale attraverso strumenti concreti e momenti di confronto.

In sintesi, l’evento alla Base Milano ha confermato che rallentare non significa perdere ritmo, ma piuttosto scegliere una direzione più duratura e sostenibile. Le capsule presentate dagli otto diplomati sono state un manifesto di questa filosofia: pratiche progettuali attente, centralità della persona e una proposta educativa che mette in connessione scuola e impresa. Per chi osserva il futuro della moda, si tratta di un segnale importante: l’evoluzione può essere lenta, ma proprio per questo più solida e significativa.