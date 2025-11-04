I trend di bellezza più ambiti di ottobre

Con l’arrivo di ottobre, l’atmosfera autunnale suscita il bisogno di attenzioni per la pelle. Dopo mesi trascorsi sotto il sole, è opportuno prendersi cura del proprio aspetto, utilizzando prodotti che favoriscano un rinnovamento e una riparazione della cute. I lettori di NewBeauty hanno dedicato tempo alla scoperta di trattamenti e cosmetici innovativi, ideali per prepararsi all’inverno.

I trattamenti per la pelle che fanno la differenza

Tra le novità più apprezzate si distingue un trattamento per le unghie, riconosciuto da Time come uno dei migliori prodotti di bellezza del 2025.

Creato dal fondatore di Olaplex, questo trattamento è progettato per riparare le unghie danneggiate, utilizzando solo due ingredienti. Questo approccio dimostra come la semplicità possa risultare efficace.

Il potere dei sieri

Un prodotto che ha suscitato notevole interesse è un siero definito come una vera soluzione completa per illuminare, rassodare e levigare la pelle. Grazie al suo complesso di vitamina C, acido lattico e antiossidanti, questo siero promette risultati visibili e duraturi.

In aggiunta, un’altra proposta di bellezza è una palette di ombretti in edizione limitata, che ha conquistato il favore degli appassionati. Con quattro tonalità luminose e due varianti di marrone cioccolato, offre la possibilità di creare look diversi per ogni occasione.

Protezione e cura per la pelle

Per il secondo mese consecutivo, il proteggente solare di Zo Skin Health si posiziona tra i dieci prodotti più richiesti. La sua formula si assorbe rapidamente e non lascia residui appiccicosi, garantendo una protezione efficace contro i raggi UVA, UVB, IR-A e HEV.

Si tratta di un must-have per chi desidera mantenere una pelle sana anche nei mesi più freddi.

Le labbra al centro dell’attenzione

Un altro prodotto che ha riscosso grande successo è il Le Crayon Lèvres di CHANEL. Questo eyeliner per labbra presenta un colore rosso caldo, con una finitura semi-matt e una durata eccezionale. Si rivela perfetto per chi intende aggiungere un tocco di eleganza e sofisticatezza al proprio look autunnale.

Innovazioni nel campo della bellezza

Il Coll20 Gel Cream Moisturizer di Parëva Beauty si è affermato come vincitore del premio NB100 per chi cerca un’idratazione profonda. Questo prodotto, ispirato ai trattamenti in studio, contiene il 20% di bioattivi ad alta potenza, progettato per donare una pelle dall’aspetto più giovane e levigato.

Inoltre, il SkinCeuticals’ ADVANCED RGN-6 Cream, già premiato in passato, offre tre funzioni in un’unica formula: riduce l’aspetto della pelle flaccida, ripristina una struttura cutanea giovanile e favorisce un’esfoliazione delicata per un tono uniforme. Si tratta di un prodotto indispensabile per chi desidera un rinnovamento completo della pelle.

Per le appassionate di rossetti, la prima linea di un noto marchio include dodici tonalità, tutte arricchite con peptidi e vitamina E. Questo rossetto cremoso è pensato per essere idratante e confortevole, perfetto per ogni occasione.

Con l’arrivo dell’autunno, il settore della bellezza si prepara a proporre numerose novità. Questo periodo rappresenta un’opportunità per esplorare prodotti che rispondano alle diverse esigenze, contribuendo a ottenere una pelle radiosa e un aspetto curato in ogni occasione.