I Segreti di Bellezza di Hailey Bieber: Scopri le Sue Routine su TikTok

Il mondo del trucco su TikTok è stato travolto dai tutorial di Hailey Bieber. Ogni video condiviso dalla modella, accompagnato da una colonna sonora accattivante, sorprende sempre. Che si tratti di presentare un nuovo prodotto della sua linea Rhode o di mostrare il suo look per un evento speciale, i suoi tutorial catturano l’attenzione.

Il blush: protagonista del suo ultimo tutorial

Recentemente, Hailey ha dedicato un tutorial al blush, in particolare alle tonalità di rosa vivace che stanno spopolando nel mondo della bellezza.

Con il suo stile unico, la Bieber ha reinterpretato questo prodotto cosmetico, combinando il suo blush cremoso idratante con una polvere in grado di sfumare e donare un finish satinato.

Preparazione della pelle e applicazione

Il tutorial inizia con la preparazione della pelle, utilizzando i prodotti della sua linea Rhode, seguita dall’applicazione del correttore preferito. Una volta sfumato il correttore, passa all’applicazione del Pocket Blush di Rhode, disponibile a 25 dollari, nella tonalità Piggy.

Hailey picchietta delicatamente questo blush sulle guance e sul ponte del naso, creando un effetto naturale e fresco.

Combinare le tonalità per un effetto straordinario

Dopo aver applicato il blush cremoso, il passo successivo consiste nell’aggiungere la polvere Make Me Blush di YSL Beauty, a 46 dollari, nella nuance Babydoll Pink. Questo passaggio è cruciale: Hailey si concentra sulle mele delle guance, sfumando poi il prodotto verso le tempie. Il risultato è un effetto dolce, che ricorda una caramella, con un finish satinato che conferisce luminosità e freschezza al viso.

Il risultato finale e l’influenza sui trend di bellezza

Il look finale di Hailey non è solo esteticamente piacevole, ma rappresenta anche un’importante tendenza nel mondo della bellezza, dove il blush rosa sta diventando un must-have. I tutorial di Hailey Bieber non mostrano solo il suo talento nel trucco, ma offrono anche ispirazione agli appassionati di bellezza. Con il suo approccio innovativo e la capacità di combinare prodotti in modi sorprendenti, Hailey continua a essere un punto di riferimento nel settore della bellezza.