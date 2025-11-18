I regali di bellezza imperdibili di Bethenny Frankel per un Natale 2025 indimenticabile

Scopri i regali di bellezza imperdibili di Bethenny Frankel per questo Natale 2023! Non perdere l'opportunità di sorprendere i tuoi cari con i migliori prodotti di bellezza selezionati dalla celebre imprenditrice e star della televisione. Rendi queste festività indimenticabili con i regali perfetti che esaltano la bellezza e il benessere.

Quando Bethenny Frankel ha lanciato The List, un portale online dedicato ai suoi prodotti preferiti, i fan della bellezza hanno colto un’importante opportunità. L’ex protagonista di reality, diventata icona delle recensioni, ha conquistato il web come esperta di shopping. I suoi giudizi spaziano da articoli di lusso a fantastiche alternative economiche. Con consigli rapidi su TikTok e dirette coinvolgenti, le sue scelte rappresentano una garanzia. Quest’anno, la sua guida ai regali natalizi è particolarmente imperdibile.

“Prendo sul serio il regalo, ma con un tocco di divertimento,” afferma Frankel, sottolineando l’importanza di scegliere con criterio. La sua collezione offre ben 17 guide a tema, ciascuna con un nome originale e accattivante, come “Regali che una padrona di casa vorrebbe mostrare” e “Per chi vuole apparire ricco anche in classe economica”. Ogni guida presenta una selezione curata dei migliori prodotti, arricchita da aneddoti divertenti.

Scelte di bellezza imperdibili

Ogni articolo presente nella guida rappresenta un prodotto testato e apprezzato da Frankel, un approccio atteso da un’influencer nata per caso. Per quanto riguarda i suggerimenti di bellezza, ha raccolto i suoi articoli preferiti, strumenti e cosmetici per tutte le tasche. “Quando si regala in questo modo, ogni dono diventa personale e pensato,” aggiunge. Di seguito vengono presentate alcune delle scoperte più entusiasmanti dai suoi consigli per il Natale.

Lumi Glotion di L’Oréal

Chi segue Frankel su TikTok sa che il Lumi Glotion di L’Oréal è un prodotto essenziale per ottenere un aspetto luminoso. Sebbene sia disponibile nella versione standard, la versione extra-large è quella consigliata da Frankel, che suggerisce di abbinarla a un elegante pennello per il corpo, ideale per applicarla su tutta la pelle e garantire un bagliore duraturo.

Balsami labbra di alta qualità

I balsami labbra, presenti nella guida sotto i 25 euro, offrono un aspetto di lusso nonostante il prezzo accessibile. Disponibili in diverse tonalità, la loro consistenza è leggera ma colorata. “Il colore si può intensificare e si adatta al tono della pelle,” afferma Frankel, che sottolinea anche come ogni colore abbia una fragranza distintiva, rendendo l’esperienza di utilizzo divertente.

Prodotti per la cura della pelle e accessori

Fra i prodotti di bellezza, il cleansing balm di Elemis si distingue nel suo genere, sciogliendo facilmente anche il trucco più ostinato. Grazie all’estratto di rosa, questo prodotto non solo è efficace, ma regala anche una sensazione di lusso. È il complemento ideale per una routine di bellezza serale che farà felice ogni appassionato di skincare.

Palette di ombretti preziosi

La palette di ombretti scelta da Frankel è un vero tesoro, con una combinazione di ombretti opachi e satinati in tonalità ricche e gioiello. Questo è esattamente il motivo per cui è diventata un suo must-have: offre tutto il necessario per un look soft glam, perfetto per cene o uscite romantiche.

Profumo unisex di DedCool

Il profumo “Xtra Milk” di DedCool ha rivoluzionato il mercato, diventando rapidamente un cult. Non solo ha dato vita a nuove varianti come il detersivo per bucato, ma è anche un favorito tra gli editori. “Questo profumo ha un profumo che sembra molto più costoso del suo prezzo e, essendo unisex, è ideale per i regali,” afferma Frankel.

Strumenti e kit di bellezza

Un altro regalo che non può mancare è lo strumento per il blowout, che consente di ottenere risultati da salone comodamente a casa. Grazie al design della spazzola termica, il nucleo riscaldato permette di creare onde e volume senza danneggiare i capelli.

La guida al relax

La personale esperienza di cura di sé ha ispirato Frankel a creare una guida unica, intitolata “Per la donna che manifesta piani cancellati”. “Quest’anno è stato frenetico, quindi la cura di sé significa rallentare quando posso, passare del tempo con mia figlia e dedicare tempo a piccole cose che rendono la vita più serena,” spiega. I sali da bagno che consiglia elevano qualsiasi routine serale, grazie al loro profumo incredibile e alla presentazione in un elegante barattolo.

“Prendo sul serio il regalo, ma con un tocco di divertimento,” afferma Frankel, sottolineando l’importanza di scegliere con criterio. La sua collezione offre ben 17 guide a tema, ciascuna con un nome originale e accattivante, come “Regali che una padrona di casa vorrebbe mostrare” e “Per chi vuole apparire ricco anche in classe economica”. Ogni guida presenta una selezione curata dei migliori prodotti, arricchita da aneddoti divertenti.0

“Prendo sul serio il regalo, ma con un tocco di divertimento,” afferma Frankel, sottolineando l’importanza di scegliere con criterio. La sua collezione offre ben 17 guide a tema, ciascuna con un nome originale e accattivante, come “Regali che una padrona di casa vorrebbe mostrare” e “Per chi vuole apparire ricco anche in classe economica”. Ogni guida presenta una selezione curata dei migliori prodotti, arricchita da aneddoti divertenti.1

“Prendo sul serio il regalo, ma con un tocco di divertimento,” afferma Frankel, sottolineando l’importanza di scegliere con criterio. La sua collezione offre ben 17 guide a tema, ciascuna con un nome originale e accattivante, come “Regali che una padrona di casa vorrebbe mostrare” e “Per chi vuole apparire ricco anche in classe economica”. Ogni guida presenta una selezione curata dei migliori prodotti, arricchita da aneddoti divertenti.2