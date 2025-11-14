I prodotti di bellezza più amati del 2025 secondo i lettori di NewBeauty: Scopri le novità!

Ogni anno, gli editor di NewBeauty analizzano i prodotti e i trattamenti che hanno realmente migliorato l’aspetto e la salute della pelle. Con l’arrivo del 2025, è stato presentato un elenco dei prodotti di bellezza più amati dai lettori, che spaziano da sieri anti-invecchiamento a cosmetici innovativi e dispositivi per la cura della pelle.

I migliori strumenti per il trucco

Tra i prodotti più apprezzati, spicca l’eyeliner Stylo Yeux di CHANEL, grazie al suo applicatore preciso, che consente di creare look versatili, dal più naturale al più audace, senza sbavature.

Questa versatilità lo rende un must-have per chi cerca un trucco impeccabile.

Trucco labbra imperdibile

Per le labbra, il lip liner di MERIT ha conquistato il cuore dei lettori. La sua consistenza ultra-morbida offre un effetto quasi impercettibile, mentre definisce perfettamente il contorno labbra, ideale per chi ama un look fresco e naturale.

Trattamenti per la pelle

Per quanto riguarda i trattamenti, il serum anti-invecchiamento di Augustinus Bader ha fatto parlare di sé.

La sua formula innovativa utilizza un sistema di rilascio mirato per consegnare ingredienti attivi direttamente alle cellule della pelle invecchiata, portando a risultati visibili. Questo siero è stato riconosciuto come un vero e proprio toccasana dalla comunità dermatologica.

Un altro prodotto che ha riscosso grande successo è la crema solare consigliata dai dermatologi, che offre una protezione completa dai raggi UVA, UVB e HEV, rendendola ideale per pelli sensibili e per chi ha subito trattamenti estetici.

Rituali serali per una pelle radiosa

Utilizzare una crema con acido ialuronico, retinolo e collagene, come quella di Kleem, aiuta a stimolare la produzione di collagene e a migliorare la texture della pelle. Questa crema, leggera e ad assorbimento rapido, è perfetta anche per pelli miste o grasse, lasciando una sensazione di freschezza e idratazione profonda.

Innovazioni nel settore della bellezza

Tra i dispositivi più innovativi, il LYMA Laser PRO si distingue per la sua capacità di offrire risultati simili ai trattamenti in studio, senza dolore e senza tempi di recupero.

Utilizza una tecnologia che stimola la produzione di collagene senza danneggiare la pelle, garantendo una texture più liscia e giovane.

Non si può dimenticare il nutrafol, un integratore che promuove capelli più forti e spessi, molto apprezzato per la sua formulazione naturale e vegan. I lettori hanno notato risultati visibili dopo soli 90 giorni di utilizzo.

Prodotti per la cura della pelle matura

Infine, per chi cerca un prodotto specifico per la pelle matura, il cleansing balm di Clinique è un favorito. Questo balsamo detergente elimina efficacemente trucco e impurità, senza irritare la pelle, lasciandola morbida e idratata.

Il 2025 si preannuncia come un anno ricco di innovazioni nel campo della bellezza, con prodotti che promettono di migliorare non solo l’aspetto esteriore, ma anche la salute della pelle. Scegliere i giusti alleati per la propria routine di bellezza è fondamentale per ottenere risultati duraturi e soddisfacenti.