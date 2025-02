I Modà e il loro messaggio d’amore

I Modà, storica band italiana, sono pronti a tornare sul palco dell’Ariston con il loro nuovo brano “Non ti dimentico”. Questa canzone rappresenta non solo un ritorno musicale, ma anche un forte messaggio di amore e speranza in un periodo in cui il mondo sembra essere avvolto dall’odio. Il frontman Kekko Silvestre ha dichiarato che l’intento è quello di alleggerire il pensiero di chi ascolta, portando un po’ di luce in un momento buio.

Affrontare i demoni interiori

La band ha già affrontato temi delicati in passato, come la depressione, che Kekko ha vissuto sulla propria pelle. Con il brano “Lasciami”, presentato due anni fa, il cantante ha aperto un dialogo su un argomento spesso trascurato. “Se ho sdoganato questo argomento in musica ne sono felice”, ha affermato, sottolineando l’importanza di parlarne per aiutare chi soffre. La nuova canzone, pur essendo una dedica d’amore, tocca anche il tema della malinconia e del coraggio di rialzarsi dopo una delusione.

Il legame con il pubblico e il futuro

Il 14 febbraio, giorno di San Valentino, i Modà pubblicheranno il loro nuovo album “8 Canzoni”, che rappresenta il legame profondo costruito con il loro pubblico in oltre vent’anni di carriera. Kekko ha espresso la sua emozione per il ritorno al Festival, ricordando il primo Sanremo del 2005 e come quell’esperienza abbia segnato il loro percorso. “Sanremo ti dà tanto, ma ti toglie anche tanto”, ha scherzato, evidenziando la scarica di adrenalina che solo il palco dell’Ariston può offrire.

Riflessioni sul panorama musicale

In un’intervista, Kekko ha anche condiviso le sue opinioni sul panorama musicale attuale, criticando il fatto che molti brani siano scritti da gruppi di autori, risultando privi di una storia autentica. “Brani senz’anima”, ha commentato, sottolineando l’importanza di scrivere canzoni che riflettano esperienze reali. Inoltre, ha elogiato il gesto di Emis Killa di ritirarsi, considerandolo un atto di grande maturità.

Un tributo a Francesco Renga

Per la serata delle cover, i Modà hanno scelto di rendere omaggio a Francesco Renga, reinterpretando il suo brano “Angelo”. Questa scelta non solo celebra un amico e collega, ma segna anche un momento di festeggiamento per i vent’anni dalla vittoria di Renga al Festival. Con questa nuova avventura, i Modà si preparano a conquistare nuovamente il cuore del pubblico, portando sul palco un messaggio di amore e speranza.