Il significato di ‘Non ti dimentico’

Il nuovo brano dei Modà, intitolato ‘Non ti dimentico’, è una dolce melodia che esplora il tema dell’amore e della nostalgia. Kekko Silvestre, leader della band, ha dichiarato che il pezzo è stato scritto con l’intento di evocare sentimenti profondi e universali, quelli che tutti noi proviamo nei confronti di qualcuno che non possiamo dimenticare. La canzone si presenta come un viaggio emotivo, dove ogni parola è intrisa di ricordi e di momenti condivisi, rendendola perfetta per il palcoscenico del Festival di Sanremo.

Un ritorno atteso

I Modà debuttarono nel 2005 e, dopo vent’anni di carriera, tornano a Sanremo per la quarta volta tra i Big. Questo ritorno è carico di significato per la band, che ha vissuto alti e bassi nel corso degli anni. “Per noi il Festival è una ripartenza, siamo felici di metterci nuovamente in gioco”, ha affermato Kekko, sottolineando l’importanza di questo evento nella loro carriera. La band ha saputo rimanere nel cuore del pubblico, e con questo nuovo brano sperano di riconquistare l’affetto dei fan e di attrarne di nuovi.

Un legame speciale con il pubblico

Durante l’esibizione, Kekko non sarà solo: avrà al suo fianco la sua famiglia, che lo sostiene in ogni passo della sua carriera. “I miei genitori saranno presenti, e il venerdì si aggiungeranno mia moglie Laura e mia figlia Gioia, che sa già tutta la canzone a memoria”, ha rivelato il cantante. Questo legame familiare aggiunge un ulteriore strato di emozione alla performance, rendendo il momento ancora più speciale. Inoltre, i Modà stanno preparando il lancio del loro nuovo album ‘8 canzoni’, previsto per il 14 febbraio, e un concerto-evento a San Siro il 12 giugno, promettendo un’estate ricca di musica e emozioni.