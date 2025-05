I casi di cronaca irrisolti

Il programma Chi l’ha visto? torna in onda stasera, 14 maggio, con una nuova puntata dedicata a casi di cronaca irrisolti che continuano a suscitare interrogativi e tensioni. La conduttrice Federica Sciarelli guiderà il pubblico attraverso le intricate vicende di Liliana Resinovich, Daniela Ruggi e Mara Favro, cercando di fare luce su misteri che sembrano non avere fine. La trasmissione, da sempre un punto di riferimento per chi è alla ricerca della verità, si propone di dare voce a chi è scomparso e a chi cerca giustizia.

Il caso di Liliana Resinovich

Al centro della puntata ci sarà il caso di Liliana Resinovich, la cui morte ha scosso l’opinione pubblica. La donna, scomparsa il a Trieste, è stata trovata senza vita, ma le circostanze della sua morte rimangono avvolte nel mistero. La domanda che aleggia è: omicidio o suicidio? L’unico indagato, il marito Sebastiano Visintin, ha sempre dichiarato la sua innocenza. Tuttavia, le recenti rivelazioni di un tecnico dell’obitorio hanno riacceso i riflettori su questo caso, portando a nuove considerazioni e a un clima di incertezza. La Sciarelli, con il suo stile incisivo, cercherà di chiarire i punti oscuri e di rispondere alle domande che ancora affliggono la famiglia e l’opinione pubblica.

Le altre storie di scomparsa

Oltre al caso di Liliana, la puntata di stasera affronterà anche la scomparsa di Daniela Ruggi. Il suo caso ha visto l’indagine su Domenico Lanza, noto come lo “sceriffo”, che è stato recentemente scarcerato. In diretta, Lanza ribadirà la sua innocenza, affermando di voler scoprire la verità sulla sorte della giovane. La trasmissione non si fermerà qui, ma esplorerà anche il caso di Mara Favro, per il quale è indagato Vincenzo Luca Milione, il suo datore di lavoro. La complessità di queste storie di scomparsa mette in luce le difficoltà e le emozioni che le famiglie devono affrontare, rendendo il programma un importante strumento di sensibilizzazione.

Un programma che fa la differenza

Chi l’ha visto? non è solo un programma di cronaca, ma un vero e proprio spazio di ascolto e supporto per chi vive situazioni di dolore e smarrimento. Ogni puntata è un’opportunità per lanciare appelli e raccogliere segnalazioni, creando una rete di solidarietà tra il pubblico e le famiglie coinvolte. La trasmissione, in onda su Rai3 alle , è disponibile anche in streaming su RaiPlay, permettendo a tutti di seguire le storie e contribuire alla ricerca di verità e giustizia.