Lo abbiamo già visto accadere più volte, alcuni esempi sono “L’Arminuta” o “L’amica geniale”, arrivata alla terza stagione. Anche “I leoni di Sicilia”, si appresta a diventare un prodotto audiovisivo.

Stiamo proprio parlando del romanzo nato dalla penna di Stefania Auci e basato sulla famiglia Florio.

Ecco allora tutte le informazioni che siamo riusciti a trovare su quando inizieranno le riprese e da chi sarà diretto.

I leoni di Sicilia diventa una serie tv

“I leoni di Sicilia” è una saga familiare molto particolare pubblicata nel 2019 da Stefania Auci. Sottolineiamo “molto particolare” perché la scrittrice è riuscita a ricostruire in modo dettagliato la parabola discendente della famiglia Florio, una delle indiscusse protagoniste dell’800, un’epoca d’oro per la Sicilia unendo il genere della saga familiare con quello del romanzo storico, più approfondito nel secondo volume dal titolo “L’inverno dei leoni”, uscito nel 2021.

Nella sua saga la Auci racconta la storia di questa famiglia di origini calabresi, dal suo approdo al porto di Palermo fino alla sua affermazione economica e sociale in terra di Sicilia. Nel giro di poco tempo i Florio diventano parte integrante dell’economia del Paese, oltre ad essere armatori infatti sono anche imprenditori del vino, della ceramica e del turismo. Insomma, hanno le mani in qualsiasi campo fondamentale per la riuscita economica della Sicilia stessa.

Quella dei Florio è una famiglia guidata dalla fame di potere, una fame tanto intensa che, come spesso accade, non mancherà certo di conseguenze.

Le tematiche affrontate nella saga

Come succede con ogni saga familiare, che sia ispirata ad una realmente esistita o di fantasia, che sia letteraria oppure televisiva, vengono raccontate tutte le vicende che girano intorno ai protagonisti che nel frattempo continuano la propria vita e intrecciano le loro storie con quelle degli altri personaggi del racconto.

A caratterizzare le saghe familiari è soprattutto la tendenza ad ambientare i racconti in un periodo storico particolare, un contesto che aiuti il lettore ad immergersi ancora di più nella storia e che renda anche le azioni dei personaggi coerenti con lo svolgersi degli avvenimenti sullo sfondo.

Qualche informazione sulla scrittrice

Stefania Auci è originaria di Trapani, chi meglio di lei può quindi descrivere i luoghi caldi, accoglienti ma talvolta anche difficili della Terra della Trinacria? “I leoni di Sicilia” non è il suo primo romanzo e soprattutto non è il suo primo romanzo storico.

La Auci sembra proprio essere un’appassionata del genere. Prima di questo infatti ne ha scritti ben quattro, due dei quali (“Fiore di Scozia” e “La Rosa Bianca”) sono anch’essi romanzi storici.

Tutto quello che sappiamo sulla serie tv

La saga di Florio ha conquistato i lettori nel giro di poco tempo e ha inevitabilmente attirato l’attenzione del regista Paolo Genovese. Il regista romano, già noto per film italiani di successo come “Questa notte è ancora nostra”, “Immaturi”, “Tutta colpa di Freud” e così via, è pronto a dare un volto e una voce ai personaggi del libro.

Stando ad alcune indiscrezioni trapelate recentemente, le riprese dovrebbero partire già dal mese di febbraio 2022 proprio all’interno dell’incantevole cornice della Sicilia. Non si sa invece ancora nulla sul cast. Non ci resta quindi che attendere ancora un po’ per vedere questo apprezzatissimo prodotto letterario italiano prendere vita sullo schermo.