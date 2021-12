Se vi piacciono il teatro e le ambientazioni storiche, segnatevi questa data: il 30 Dicembre andrà in onda I fratelli de Filippo su Rai 1, con una trama e un cast di tutto rispetto. Il film diretto da Sergio Rubini è stato proiettato per tre giorni sul grande schermo, e ora sta per arrivare anche in tv.

Nonostante fossero circolate delle voci su una sua presunta cancellazione, il film andrà in onda regolarmente. Grazie ad esso potremo scoprire la storia di Eduardo, Peppino e Titina De Filippo, tre grandi nomi del teatro napoletano.

I fratelli de Filippo: trama del film

Il teatro è da sempre parte dell’anima di Napoli, e il regista Sergio Rubini l’ha mostrato con il suo ultimo film: I fratelli de Filippo, in onda su Rai 1, con una trama accattivante e un cast da scoprire.

La Storia segue la vita e il lavoro di tre grandi mattatori della tradizione partenopea: Eduardo, Peppino e Titina De Filippo. Il film si apre con l’infanzia dei tre; figli del comico Eduardo Scarpetta, non potranno mai far parte della compagnia del padre in quanto illegittimi. Alla sua morte nel 1925 scoprono di non avere ereditato nulla, e ognuno si arrangia come può per poter sbarcare il lunario. Eduardo lascia Napoli per Milano seguendo il fascino del teatro di Pirandello, Titina si sposa e lavora facendosi notare persino da un giovane Totò, mentre Peppino si destreggia con qualche compagnia locale.

Tornato Eduardo a Milano, i tre decidono di seguire il sogno che li ha accompagnati per tutta la loro giovinezza. per questo creano una compagnia teatrale propria: I Fratelli De Filippo. Fin da subito sono evidenti i contrasti fra i fratelli, che spesso si trovano in disaccordo sulle decisioni da prendere. Arriva poi il momento della prima tournée, in Sicilia, che si rivela però un fallimento. L’obiettivo dei tre è quello di allontanarsi dalla solita comicità napoletana piena di stereotipi, e approfondirne i lati più romantici e tragici. I fratelli però non si arrendono, e riusciranno a ottenere il successo sperato grazie al capolavoro Natale in casa Cupiello.

Il cast della pellicola in onda su Rai 1

Il film è stato presentato in concorso alla Festa del Cinema di Roma a Ottobre 2021, per poi essere distribuito nelle sale cinematografiche per tre giorni. Il 30 Dicembre la pellicola arriverà finalmente sul piccolo schermo, più precisamente su Rai 1 alle 21,20. In ogni suo dettaglio riusciamo a notare l’immenso lavoro del regista, che ha curato ogni dettaglio della storia, senza tralasciare nulla. Non manca poi un cast imperdibile, composto sia da nomi ben conosciuti (soprattutto nell’ambiente napoletano) che da nuovi volti. Tutti gli attori però hanno lavorato nell’ambiente teatrale e drammaturgico.

Il ruolo di Eduardo De Filippo è affidato a Mario Autore, quello di Peppino a Domenico Pinelli. L’attrice Anna Ferraioli Ravel interpreta invece Titina. Non mancano poi nomi ben conosciuti nel cinema italiano: fra questi spicca sicuramente Biagio Izzo, che si cala nei panni di quello che potremmo definire “l’antagonista” di questa storia. L’attore interpreta infatti Vincenzo Scarpetta, figlio legittimo del padre dei tre protagonisti, che cerca in tutti i modi di sabotare il loro lavoro per eliminare la concorrenza. Che conosciate la storia o meno, I fratelli De Filippo è un film unico nel suo genere, da non perdere se il mondo del teatro vi affascina.